В Париже фермеры напали на сельскохозяйственную выставку, на которую собирался Макрон

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Опубликовано: 24.02.2024 13:09 , Обновлено: 24.02.2024

Французские фермеры напали на сельскохозяйственную выставку в Париже. Они ворвались внутрь выставочного центра и устроили драку.

Группа французских фермеров ворвалась на крупную фермерскую ярмарку в Париже в субботу в преддверии запланированного визита президента Эммануэля Макрона на фоне недовольства падения доходов, бюрократической волокитой в стране и экологическими нормами ЕС. Столкнувшись лицом к лицу с десятками полицейских внутри торговой ярмарки, фермеры кричали и освистывали, призывая к отставке Макрона и используя ругательства в адрес французского лидера.

“Это опасно, ему нужно выбраться отсюда, ему нужно уйти в отставку. Это правительство коллаборационистов, оплачиваемое глобалистами… Мы не собираемся так умирать. Мы испортим ему жизнь, увидимся на Олимпиаде”, - заявил один из фермеров.

Макрон, который завтракал с лидерами профсоюза французских фермеров во время атаки, должен был потом прогуляться по рядам ярмарки.

“Я говорю это всем фермерам: вы не помогаете никому из своих коллег, разбивая стенды, вы не помогаете никому из своих коллег, делая шоу невозможным и, таким образом, отпугивая семьи от посещения”, - заявил Макрон журналистам после своей встречи с профсоюзными лидерами.

Парижская фермерская выставка - крупное мероприятие во Франции, собравшее около 600 000 посетителей за девять дней, - должна была открыться в 9 утра в субботу. Но этого не произошло.