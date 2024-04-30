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Штраф до 800 рублей. Минприроды попросило белорусов не выращивать инвазивные растения. Что это такое?

Штраф до 800 рублей. Минприроды попросило белорусов не выращивать инвазивные растения. Что это такое?
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Территориальные органы Минприроды напомнили белорусам о запрете выращивать инвазивные растения, а также попросили не допускать их распространения. За нарушение запрета пообещали привлечь к ответственности.

Как отметили в Минприроды, за последние 200 лет флора в Беларуси значительно изменилась, и теперь третью часть от всего количества растений, произрастающих на территории страны, составляют чужеродные, некогда привезённые и прижившиеся растения.

Среди них имеются достаточно агрессивные виды, которые вытесняют “аборигенные растения”. Учёные выделили их в группу - инвазионных (инвазивных) растений.

“Эти растения снижают продуктивность лесных и луговых земель, наносят вред природным экосистемам: уменьшают урожай ягод и грибов, приводят к исчезновению и в дальнейшем к вымиранию редких видов растений. Борьба с инвазивными видами – одна из наиболее важных задач по сохранению биоразнообразия”, - подчеркнули в министерстве.

В Беларуси насчитывается более 300 видов инвазивных растений. Некоторые из них считаются особо агрессивными и их численность подлежит регулированию. Среди них клен ясенелистный, робиния лжеакация, борщевик Мантегацци, конопля посевная, золотарник гигантский, мак cнотворный, эхиноцистис лопастной, а также наиболее опасные виды, такие как борщевик Сосновского и золотарник канадский.

Борщевик Мантегацци и борщевик Сосновского
Борщевик Мантегацци и борщевик Сосновского
Робиния лжеакация и гигантский золотарник
Робиния лжеакация и гигантский золотарник
Золотарник канадский и клен ясенелистный
Золотарник канадский и клен ясенелистный

В ведомстве напомнили, что согласно закону «О растительном мире» пользователи земельных участков или водных объектов обязаны не допускать распространения и (или) акклиматизации инвазивных растений, а также не должны использовать их при озеленении территорий.

“Территориальные органы Минприроды ежегодно ведут усиленный контроль за недопущением выращивания юридическими лицами и гражданами инвазивных растений. В случае установления фактов посадки и выращивания таких видов флоры государственные инспекторы по охране окружающей среды принимают меры реагирования в соответствии с законодательством”, - сообщили в ведомстве.

При обнаружении запрещённых растений от землевладельцев потребуют их убрать, но если требование не будет выполнено, то нарушителя привлекут к административной ответственности за неисполнение письменного требования (предписания) согласно статье 24.1 КоАП Республики Беларусь. Санкция в этом случае предусматривает штраф до 20 базовых величин (до 800 рублей).

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