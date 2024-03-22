Как запомнить сигналы регулировщика за 30 секунд? В ГАИ поделились простым видео

🎥 Видео

Опубликовано: 22.03.2024 13:26 , Обновлено: 22.03.2024

В телеграм-канале витебской Госавтоинспекции опубликовали 30-секундное видео помогающее запомнить сигналы регулировщика.

Короткое видео раз и навсегда поможет запомнить сигналы регулировщика.

Если жезл смотрит прямо, поворот только направо

[info_b]Если жезл направлен строго на вас, значит, можно поворачивать только вправо.[/info_b]

Жезл вниз и к нам плечо — едь прямо и направо и не думай ни о чем

[info_b]Если регулировщик стоит к вам боком, а руки опущены, или разведены в стороны, значит вы можете ехать прямо и направо.[/info_b]

Если палка смотрит влево, поезжай как королева!

[info_b]Если регулировщик стоит к вам левым боком с правой рукой вытянутой вверх, то в этом случае разрешается движение во всех направлениях.[/info_b]

Грудь и спина — для водителя стена!

[info_b]Если регулировщик повернут к вам грудью или спиной, и/или его обе руки опущены или обе руки вытянуты в разные стороны, то движение запрещено.[/info_b]

Если жезл смотрит вправо, ехать не имеешь права!

[info_b]Если рука регулировщика вытянута вперед, то со стороны правого бока движение всех транспортных средств запрещено.[/info_b]

Если жезл смотрит вверх, стой на месте дольше всех!

[info_b]Если жезл регулировщика направлен вверх — движение запрещено.[/info_b]