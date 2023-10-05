Эти 2 ингредиента превратят кофе в "убийцу инфекций". Сколько добавить?

Опубликовано: 05.10.2023 07:16 , Обновлено: 04.10.2023

Осенью необходимо поддерживать свой иммунитет, чтобы не лежать под одеялом с простудой, а наслаждаться прогулками среди разноцветных деревьев. Конечно, для этого стоит принимать всевозможные полезные добавки и витамины, но также можно прибегнуть к натуральным средствам, при этом не меняя ежедневные ритуалы. Например, попробуйте добавить два ингредиента в свой утренний кофе — это станет вкусной профилактикой простуды.

Обычно один из этих продуктов не ассоциируется с кофе, больше с чаем или настоями. Но при добавлении в кофе он придает приятный, слегка резкий аромат, который подчеркивает вкус напитка, не доминируя над ним.

Речь идет про… имбирь. Ценный корень уже давно известен своими противовирусными и антибактериальными свойствами, помогает бороться с инфекционными заболеваниями.

Так, исследование 2017 года показало, что употребление имбиря может поддерживать иммунную систему, защищать от хронических заболеваний и способствовать восстановлению после других болезней, таких как простуда или грипп.

[info_b]Однако некоторым людям стоит быть с имбирем осторожными. Например, людям с серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями кишечника и почек, особенно при мочекаменной болезни.

Строго противопоказана пряность людям с гастритом, дивертикулитом, колитом и энтероколитом, язвой желудка, болезнями печени и поджелудочной железы.

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Вторая, пожалуй, самая осенняя пряность — это корица. Но ее стоит добавлять в кофе не только ради вкуса. Она ускоряет метаболизм, повышает чувствительность тканей к инсулину и способствует снижению веса, особенно у людей с нарушением углеводного обмена.

Корица также обладает противовоспалительными свойствами и повышает иммунитет, благодаря своим флавоноидным соединениям, говорят эксперты.

[info_b]Но врачи предупреждают, что корица противопоказана беременным и людям с хронической гипертонией. а также для тех, у кого высокий показатель кислотности желудка, гастрит и язвенные болезни.[/info_b]

Способ приготовления

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

250 мл свежезаваренного черного кофе;

2 небольших ломтика свежего имбиря;

1/3 чайной ложки молотой корицы.

Положите два ломтика имбиря в горячий кофе. Лучше всего предварительно снять верхний слой корня, так как это предотвратит появление некрасивых и раздражающих крошек на поверхности напитка.

Добавьте корицу и перемешайте.

Оставьте на несколько минут, чтобы ингредиенты раскрыли свой вкус, а кофе слегка остыл.

Также можно подсластить кофе медом, заменив таким образом сахар.

А ранее Телеграф писал об удивительном способе сделать кофе более мягким и бархатистым. Для этого нужно добавить особый (но не редкий) ингредиент.

Налейте в кофе столовую ложку этой жидкости. Так он получит «бархатисто-мягкий» вкус