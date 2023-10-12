Чайная ложка этого в кофе стимулирует мозг. Что еще говорят ученые?

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Опубликовано: 12.10.2023 11:05 , Обновлено: 12.10.2023

Многие люди не могут представить себе утро без кофе .Этот напиток имеет множество поклонников не только за свои вкусовые качества, но и за свойства. Кофе дает большую дозу энергии, которая позволяет улучшить настроение и ритм дня. Но есть добавка, которая позволит получить еще больше пользы от напитка. Достаточно всего одной чайной ложки на кружку.

Речь идет о какао. Само по себе оно является источником ценных антиоксидантов и железа. Этот ингредиент также обладает противовоспалительными свойствами, снижает кровяное давление и уровень холестерина.

Но что будет, если добавить какао в кофе? Ученые из Университета Кларксона и Университета Джорджии провели исследования по изучению влияния такого сочетания на самочувствие.

Участники исследования получили возможность лично убедиться в том, сочетание кофеина и какао “прекрасно влияет на концентрацию внимания, уровень энергии и снижение утомляемости”, передает Onet.

Эти 2 ингредиента превратят кофе в «убийцу инфекций». Сколько добавить?

Исследованиt эффективности кофе с какао

Участников исследования разделил на четыре группы. Одна группа получала напиток, содержащий только какао, другая — какао с добавлением кофеина, третья — плацебо с добавлением ароматизаторов и красителей, четвертая — аналогичный напиток, только с добавлением кофеина.

Все добровольцы прошли серию 26-минутных тестов для оценки настроения, мотивации и внимания. Эти факторы оценивали один раз до подачи напитка, три раза после его употребления и еще раз через 48 часов.

Результаты тестов были следующими:

испытуемые, употреблявшие какао, совершали меньше ошибок, причем с течением времени их количество уменьшалось;

у испытуемых, употреблявших какао с кофеином, наблюдался более низкий уровень тревожности и нервозности по сравнению с добровольцами, употреблявшими только напиток с кофеином;

испытуемые, употреблявшие какао с кофеином, демонстрировали большую точность и меньшее количество ошибок.

Ранее Телеграф писал об удивительном способе сделать кофе более мягким и бархатистым. Для этого нужно добавить особый (но не редкий) ингредиент.

Налейте в кофе столовую ложку этой жидкости. Так он получит «бархатисто-мягкий» вкус