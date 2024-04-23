В Малайзии два военных вертолета столкнулись в воздухе – 10 погибших

🎥 Видео

Опубликовано: 23.04.2024 09:31 , Обновлено: 23.04.2024

В Малайзии во время репетиции парада Королевского военно-морского флота произошло ЧП - в воздухе столкнулись два военных вертолета. Момент их столкновения и падения попали на камеры телефонов местных жителей, наблюдавших за репетицией.

Трагический инцидент произошёл утром во вторник, 23 апреля. По данным местного издания Malay Mail, никому из экипажа обоих вертолётов выжить не удалось - жертвами происшествия официально числится десять человек. Официальные представители военно-морского флота Малайзии подтвердили факт гибели экипажа, в настоящее время их тела отправили на опознание в госпиталь на военную базу Лумут.

О пострадавших на земле местные правоохранительные органы не сообщали. Как видно на фото, опубликованных местными СМИ, самолёты упали на территории стадиона.

По данным издания, в воздухе столкнулись вертолет AgustaWestland AW139, который обычно задействуют в морских операциях, и его малогабаритный аналог Eurocopter Fennec.

Несмотря на то, что руководство ВМФ призвало очевидцев не распространять видеозаписи ЧП в “интересах семей погибших” и для “сохранения целостности процесса расследования”, в Сети уже появились подобные записи, причём снятые с разных ракурсов.