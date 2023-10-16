Этот домашний сироп советуют пить осенью ежедневно. Как приготовить за 5 минут?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.10.2023 16:57 , Обновлено: 16.10.2023

Осень — время года, когда наш организм нуждается в дополнительной поддержке. Для этого можно использовать различные природные средства, которые помогут укрепить иммунитет и защитить организм от простудных заболеваний. Например, вы можете приготовить простой сироп, который называют настоящей "витаминной бомбой". Для него понадобится лимон и еще 3 ингредиента.

Сироп состоит из натуральных продуктов, и даже при простуде будет как нельзя кстати.

Для его приготовления вам понадобится:

250 мл меда;

2 лимона;

7 см корня имбиря;

3 зубчика чеснока.

[info_b]Если вам нельзя имбирь, не используйте его.[/info_b]

Лимоны ошпарьте, разрежьте на четвертинки, а затем на более мелкие кусочки. Имбирь очистите и нарежьте тонкими полосками. Чеснок также мелко нарежьте.

Теперь выложите слой из части лимонов, имбиря и чеснока. Залейте половиной меда. Наверх снова выложите оставшиеся ингредиенты и снова залейте медом.

Поставьте сироп в холодильник на ночь. Банку нужно встряхивать трижды в день.

Взрослым советуют пить по столовой ложке этого домашнего сиропа от простуды каждый день, пишет Smakosze. Детям — по чайной ложке.

Если вы уже заболели, то следует выпить 3 столовые ложки сиропа. Детям следует давать по 3 чайные ложки.

Как мы писали выше, этот сироп называют “настоящей витаминной бомбой”. Ведь мед, лимон, имбирь и чеснок — очень полезные продукты.

Вот еще один похожий способ приготовить полезный сироп.

Ранее Телеграф также писал, что осенью каждому следует пить как можно больше теплых напитков. А что может быть лучше согревающего ароматного чая? Но для того, чтобы он стал еще и “убийцей” инфекций, в него стоит добавить особый ингредиент — так называемый “белорусский лимон”. С ним напиток получится не только полезнее, но и намного вкуснее.

Этот чай с «белорусским лимоном» нужно пить осенью всем. Как приготовить?