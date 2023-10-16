Этот домашний сироп советуют пить осенью ежедневно. Как приготовить за 5 минут?
Осень — время года, когда наш организм нуждается в дополнительной поддержке. Для этого можно использовать различные природные средства, которые помогут укрепить иммунитет и защитить организм от простудных заболеваний. Например, вы можете приготовить простой сироп, который называют настоящей "витаминной бомбой". Для него понадобится лимон и еще 3 ингредиента.
Сироп состоит из натуральных продуктов, и даже при простуде будет как нельзя кстати.
Для его приготовления вам понадобится:
- 250 мл меда;
- 2 лимона;
- 7 см корня имбиря;
- 3 зубчика чеснока.
[info_b]Если вам нельзя имбирь, не используйте его.[/info_b]
Лимоны ошпарьте, разрежьте на четвертинки, а затем на более мелкие кусочки. Имбирь очистите и нарежьте тонкими полосками. Чеснок также мелко нарежьте.
Теперь выложите слой из части лимонов, имбиря и чеснока. Залейте половиной меда. Наверх снова выложите оставшиеся ингредиенты и снова залейте медом.
Поставьте сироп в холодильник на ночь. Банку нужно встряхивать трижды в день.
Взрослым советуют пить по столовой ложке этого домашнего сиропа от простуды каждый день, пишет Smakosze. Детям — по чайной ложке.
Если вы уже заболели, то следует выпить 3 столовые ложки сиропа. Детям следует давать по 3 чайные ложки.
Как мы писали выше, этот сироп называют “настоящей витаминной бомбой”. Ведь мед, лимон, имбирь и чеснок — очень полезные продукты.
Вот еще один похожий способ приготовить полезный сироп.
Ранее Телеграф также писал, что осенью каждому следует пить как можно больше теплых напитков. А что может быть лучше согревающего ароматного чая? Но для того, чтобы он стал еще и “убийцей” инфекций, в него стоит добавить особый ингредиент — так называемый “белорусский лимон”. С ним напиток получится не только полезнее, но и намного вкуснее.
Этот чай с «белорусским лимоном» нужно пить осенью всем. Как приготовить?