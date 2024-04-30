"С рождаемостью, наверное, всё хорошо" - В TitTok видео с "городом аистов" в Армении набрало более 2 млн просмотров
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В популярной соцсети видео с "городом аистов в Армении" собрало множество просмотров и комментариев. Пользователи восхитились плотностью гнездования птиц.
Как видно на видео, птицы свили гнёзда не только на столбах, но и на подъёмном кране.
Многие пользователи восхитились масштабом гнездования аистов и предположили, что в таком месте живут “только счастливые люди”.
“С рождаемостью на этой территории, наверное, все хорошо! Дай бог!”, - написал один из комментаторов.
“Город аистов”, попавший на видео, находится в селе Ерасхаун в Армавирском районе в Армении. Сотни птиц прилетают на гнездование в сёла в Армении в феврале, где выводят около 5 маленьких аистов.
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