"С рождаемостью, наверное, всё хорошо" - В TitTok видео с "городом аистов" в Армении набрало более 2 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 30.04.2024 12:03 , Обновлено: 30.04.2024

В популярной соцсети видео с "городом аистов в Армении" собрало множество просмотров и комментариев. Пользователи восхитились плотностью гнездования птиц.

Как видно на видео, птицы свили гнёзда не только на столбах, но и на подъёмном кране.

Многие пользователи восхитились масштабом гнездования аистов и предположили, что в таком месте живут “только счастливые люди”.

“С рождаемостью на этой территории, наверное, все хорошо! Дай бог!”, - написал один из комментаторов.

“Город аистов”, попавший на видео, находится в селе Ерасхаун в Армавирском районе в Армении. Сотни птиц прилетают на гнездование в сёла в Армении в феврале, где выводят около 5 маленьких аистов.