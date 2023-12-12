Как выбрать сладкие апельсины в магазине? Об этой хитрости с "пупком" мало кто знает
Апельсины в магазинах можно найти круглый год, но пик сезона приходится на ноябрь-апрель. Однако даже сейчас нередко бывает, что приносишь домой ароматные фрукты, чистишь, кладешь дольку в рот — и зубы сводит от того, насколько они кислые. Конечно, многое зависит от сорта. Но есть несколько признаков, по которым можно определить, сладкие ли апельсины, прямо в магазине.
Перед покупкой фруктов стоит обратить внимание на:
- внешний вид;
- запах;
- вес;
- наличие “пупка”;
- сорт.
Внешний вид
Сначала посмотрите на цвет апельсинов. Выбирайте плоды с ярким, ровным оранжевым оттенком. Избегайте фрукты с тусклым цветом или с любыми признаками зеленых или коричневых пятен — это указывает на их недоспелость или переспелость.
[info_b]Избегайте слишком блестящих апельсинов. Возможно, их покрыли воском, чтобы улучшить их внешний вид.[/info_b]
Форма. Берите апельсины круглой и симметричной формы, без изъянов, вмятин и трещин. Однородная форма говорит о равномерном созревании плодов.
Плодоножка (если есть). Она похожа на звездочку. Толстая, зеленоватая плодоножка свидетельствует о свежести, а коричневая или высохшая - о старости апельсина.
Упругость. Слегка сожмите апельсин. На ощупь он должен быть упругим, но не твердым и не каменным. Упругий апельсин свидетельствует о спелости и сочности.
Запах
Далее поднесите апельсин к носу и вдохните. Сильный цитрусовый аромат - признак спелости и сладости. Слабый или отсутствующий запах может говорить о том, что апельсин, возможно, не до конца созрел.
Вес
Возьмите несколько апельсинов и сравните их вес. Более тяжелый фрукт может оказаться сочнее и слаще.
“Пупок”
Мало кто знает, что нужно обращать внимание и на наличие у плодов так называемого “пупка”. Это небольшая ямочка на верхушке апельсина. Если “пупок” ярко выражен, то высока вероятность, что внутри находится сочная сладкая мякоть.
[info_b]Причем, чем “ямочка” больше, тем фрукт слаще, уверяют эксперты.[/info_b]
Однако стоит помнить, что не все апельсины с “пупками” гарантированно сладкие. Поэтому не забудьте обратить внимание и на другие факторы.
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Сладкие сорта апельсинов
Сладкими считают следующие сорта цитрусовых:
- Валенсия (Мурсия).
- Навел (с англ. «пупок»).
- “Кровавый апельсин” (корольковый, сицилийский или апельсин-королек).
- Сангвинелли.
- Тарокко.
Чем полезны апельсины?
Во-первых, эти цитрусовые фрукты — богаты витамином C, который является мощным антиоксидантом и необходим для поддержания иммунной системы и защиты организма от различных инфекций.
Кроме того, апельсины содержат витамин А, который важен для здоровья глаз и кожи, а также витамины группы В, необходимые для нормального функционирования нервной системы и обмена веществ.
Цитрусовые также богаты пищевыми волокнами, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и предотвращают запоры. А еще они содержат флавоноиды, которые могут снижать уровень холестерина в крови и уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, апельсины могут помочь снизить воспаление в организме и защитить клетки от повреждений, что может снизить риск различных заболеваний.
Наконец, апельсины являются низкокалорийным и низкожирным продуктом, что делает их идеальным выбором для людей, следящих за своим весом. Они также могут помочь улучшить настроение и бодрость благодаря содержанию в них фитонцидов, которые стимулируют выработку гормонов счастья.
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Кому нельзя апельсины?
Однако некоторым людям нужно быть осторожными с употреблением апельсинов. Безусловно, их не рекомендуют есть людям с аллергией на цитрусовые.
Кроме того, сильно рискуют те, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, так как апельсины могут вызывать раздражение слизистой оболочки.
Также не стоит употреблять апельсины людям, страдающим от язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита и других заболеваний органов пищеварения.
Детям до 3 лет также не рекомендуется давать апельсины из-за высокого содержания кислоты, которая может негативно влиять на пищеварение и зубы.
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