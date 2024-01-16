Как белорусам выбрать вкусное помело? 4 признака, которые укажут на спелость и сочность

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Опубликовано: 16.01.2024 07:36 , Обновлено: 15.01.2024

Купить сочное, сладкое и некислое помело — желание каждого любителя этого экзотического фрукта. Однако сделать это может быть не так просто. На что нужно обратить внимание в магазине или на рынке, чтобы в итоге принести домой цитрусовый фрукт мечты? Посмотрите на эти главные признаки.

Помело - фрукт родом из стран Дальнего Востока. Некоторые считают его экзотическим и недоступным, однако его легко можно легко найти в белорусских магазинах.

Этот цитрусовый называют “гигантским апельсином”, потому что его вес может достигать более 2 кг. Под его толстой кожурой скрывается сладкая мясистая мякоть. Во вкусе сочетаются сладость апельсина и легкая горечь грейпфрута, что делает его идеально сбалансированным фруктом.

Лучшим временем для помело вообще считают февраль (во многих странах он обычно созревает в этом месяце). Однако цитрусовые появляются на прилавках уже в декабре, и могут быть вполне вкусными.

На какие факторы стоит обратить внимание?

Цвет и внешний вид

По цвету определить вкусный помело сложно. Оно может быть зеленоватым, оранжевым или желтым в зависимости от сорта.

[info_b]Можно встретить зеленые помело, которые часто считают незрелыми, но это ошибка! Это один из сортов, который не меняет цвет кожицы – он также спелый и имеет характерную сладость.[/info_b]

Однако важно, чтобы не было пятен и складок. Они могут говорить о том, что фрукт уже начал портиться.

Кроме того, не должно быть наростов, следов жизнедеятельности насекомых и механических повреждений.

Кожура

Также прежде всего, важно обратить внимание на то, твердая или мягкая кожура. Пространство, оставленное бывшей плодоножкой, может рассказать вам больше о степени спелости.

Так, при нажатии на верхнюю часть помело не должно быть очень жестким, что свидетельствует о незрелости.

С другой стороны, если кожица слишком сильно прогибается под пальцем - фрукт может быть подгнившим.

Вес

Спелый плод, как правило, весит от 1 до 1,5 килограммов и имеет. Чем тяжелее фрукт, тем больше шанс, что он будет сочнее. Поэтому постарайтесь выбрать самый тяжелый из всех.

Также спелое помело чаще имеет шарообразную форму и твердое на ощупь.

Запах

Готовые к употреблению цитрусовые, как правило, обладают интенсивным ароматом, который чувствуется даже на расстоянии.

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Признаки плохого фрукта

Кожура имеет неравномерный цвет с яркими пятнами. Это может указывать на то, что фрукт созрел только на складе, или для этого использовали химические средства.

Кожура слишком светлая или слишком блестящая, что также может говорить о химической обработке.

У плода неприятный запах или нет аромата вообще.

Если при нажатии вы чувствуете мягкие места. Это свидетельствует о порче фрукта.

Чем полезно помело?

Не только вкусным, но и полезным фруктов, помело делают, содержащиеся в составе::

витамины А, В, С, K;

кальций;

натрий;

железо;

фосфор.

Благодаря этим веществам, помело помогает укреплять иммунную систему, здоровье кожи и костей, а также защищать глаза от повреждений свободными радикалами и возможного развития катаракты и дегенеративных заболеваний глаз.

Кроме того, плоды содержат растворимые и нерастворимые волокна, которые помогают поддерживать нормальную работу пищеварительной системы и пектин, который помогает снижать уровень холестерина в крови.

А низкая калорийность делает фрукт еще более привлекательным: всего 25-40 ккал на 100 г.

Однако, не стоит употреблять помело тем, у кого аллергия на цитрусовые и тем, кто страдает:

мочекаменной болезнью;

язвой желудка или двенадцатиперстной кишки;

гастритом с повышенной кислотностью;

холециститом;

панкреатитом;

колитом.

Фрукт противопоказан также при гепатите и нефрите.

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