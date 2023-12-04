Можно ли есть грейпфруты зимой? Узнали, как выбрать вкусный и негорький

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Опубликовано: 04.12.2023 14:25 , Обновлено: 04.12.2023

Грейпфрут — это сочный, слегка горьковатый цитрусовый фрукт, у которого много как сторонников, так и противников. Наверняка вы слышали о его многочисленных полезных свойствах и о том, что его часто рекомендуют употреблять во время диет. Но чем именно так хороши эти плоды, и стоит ли их есть зимой?

Стоит ли есть грейпфруты зимой

Как известно, зимой организму необходимо получать достаточное количество витаминов и минералов, чтобы поддерживать иммунную систему и защищаться от простудных и вирусных заболеваний. Поэтому врачи рекомендуют чаще есть цитрусовые фрукты.

Они богаты витамином С, который является мощным антиоксидантом и помогает укрепить иммунную систему. Кроме того, зимой часто не хватает солнечного света, который является естественным источником витамина D.

Поэтому зимой особенно важно употреблять больше апельсинов, мандаринов, лимонов для поддержания здоровья и защиты от заболеваний. И грейпфрут тоже не исключение. Многие эксперты даже считают его самых полезным из его собратьев.

Кроме того, грейпфрут даже нужно покупать именно зимой — в самый пик сезона. Именно в это время они созревают и их продают свежими.

Однако, к сожалению, грейпфрут — фрукт не для всех. Некоторым его не стоит есть вообще — ни зимой, ни летом, ни в другую пору года.

Кому нельзя грейпфрут в любое время года?

Так, эти цитрусовые не следует есть людям, принимающим следующие лекарства:

статины (препараты, снижающие уровень холестерина в крови, такие как ловастатин и симвастатин);

блокаторы кальциевых каналов (например, нитрендипин) - используются для лечения высокого кровяного давления и ишемической болезни сердца;

противовирусные препараты, используемые для лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа;

циклоспорин - важный химиотерапевтический препарат, используемый для иммуносупрессии после трансплантации органов, при нефротическом синдроме и других иммуноопосредованных заболеваниях;

цизаприд - используется для лечения функциональных расстройств верхних отделов желудочно-кишечного тракта (например, гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни и функциональной диспепсии).

[info_b]Это связано с тем, что грейпфрут содержит вещества, которые могут влиять на работу некоторых лекарственных препаратов в организме. Эти вещества могут повысить или понизить уровень лекарства в крови, что может привести к нежелательным побочным эффектам или снижению эффективности лечения. Поэтому перед употреблением грейпфрута необходимо проконсультироваться с врачом и узнать, можно ли его употреблять при принятии конкретного лекарства.[/info_b]

Кроме того, эксперты не советуют употреблять грейпфрут людям при:

язвенной болезни;

хроническом гастрите с повышенной кислотностью;

заболеваниях печени и почек;

панкреатите;

пиелонефрите;

цистите;

гепатите.

Чем полезны эти плоды для остальных?

Независимо от того, белые грейпфруты, желтые, розовые или темно-красные, они имеют много преимуществ для здоровья.

На самом деле, это один из самых низкокалорийных фруктов. Он содержит большое количество пищевых волокон и множество ценных витаминов и минералов. Вот некоторые из основных питательных веществ, содержащихся в половине грейпфрута среднего размера:

калорий: 52,

углеводы: 13 грамм,

белок: 1 грамм,

клетчатка: 2 грамма,

витамин С : 64 % рекомендуемой суточной нормы (RDI);

витамин А : 28% RDI;

калий: 5% RDI;

тиамин (витамин B1): 4% RDI;

фолат: 4% RDI;

магний: 3% RDI.

Кроме того, он является богатым источником некоторых мощных растительных антиоксидантов, которые отвечают за многие его преимущества для здоровья. Причем грейпфрут на 92% состоит из воды, что дает ему одно из самых высоких показателей содержания воды среди всех фруктов. То есть, он отлично обеспечивает гидратацию организма.

Грейпфрут — отличный источник витамина С. Этот витамин оказывает благоприятное воздействие на иммунную систему человека. Продукты, богатые витамином С, такие как грейпфрут, могут помочь уменьшить симптомы простуды.

Многие другие витамины и минералы, содержащиеся в грейпфруте, способствуют укреплению иммунитета, в том числе витамин А, который, как было доказано, помогает защититься от воспалений и некоторых инфекционных заболеваний.

Грейпфрут также содержит небольшое количество витаминов группы В, цинка, меди и железа, которые в комплексе поддерживают иммунную функцию организма. Они также помогают поддерживать целостность кожи, которая служит защитным барьером от инфекций.

Как выбрать вкусный грейпфрут?

Чтобы выбрать действительно спелый фрукт, нужно обратить внимание на несколько признаков.

Вес

Это один из главных показателей того, что грейпфрут созрел. Возьмите в руки два плода и отдайте предпочтение тому, что тяжелее.

Запах

Он должен быть насыщенный, приятный. Аромат вкусного фрукта можно почувствовать даже через кожуру.

Внешний вид

На хороших плодах не должно быть никаких вмятин, рубцов, морщинок и т.д.

Цвет фрукта зависит от его вида. Но чем он насыщеннее, тем выше шанс купить вкусный. Спелые грейпфруты, как правило, имеют оранжевую, розовую или желтую окраску кожицы.

К слову, чем больше красных или красноватых пятен на плоде, тем он должен быть слаще. А вот темные плямы указывают на то, что он начал портиться.

А вот чтобы избавиться от горечи, нужно знать один лайфхак.

Как правильно есть грейпфрут?

Грейпфруты перед едой следует промывать под прохладной водой, даже если вы, вероятно, не будете есть кожуру. Разрезание немытых фруктов может привести к переносу грязи или бактерий, которые могут находиться на поверхности кожуры, на съедобную мякоть.

Грейпфруты можно есть так же, как апельсины, очистив их руками или ножом. Если вы выберете последний метод, начните сверху, сделайте вертикальный разрез, идущий вниз, а затем снова на другую сторону, затем повторите, чтобы сделать четыре секции одинакового размера.

А вот чтобы фрукт не горчил, следует избавиться от пленки, разделяющей его мякоть на дольки. Проще всего разрезать вымытый плод “по экватору” и съесть мякоть, выбирая ее ложечкой из пленочных ячеек.

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