Как выбрать вкусные и сладкие мандарины в магазине? Обратите внимание на эти 4 признака

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.11.2023 09:12 , Обновлено: 28.11.2023

Сезон мандаринов в Беларуси уже в самом разгаре. Правда, в магазинах нам попадаются то кислые, то сладкие фрукты. Как не прогадать и выбрать действительно вкусные оранжевые цитрусовые? Эксперты советуют следовать нескольким простым правилам.

Внешний вид

Первое, что стоит оценить — это кожуру. Во-первых, как правило, она должна быть ярко-оранжевого цвета. Этот признак часто указывает на то, что фрукт спелый и в нем много сахара. Кислые мандарины обычно тусклого и даже зеленоватого цвета.

[info_b]Однако, у каждого сорта свой цвет. Поэтому при покупке мандарина ориентироваться только на него не стоит.[/info_b]

Кроме того, шкурка вкусных цитрусовых будет гладкой и блестящей. Если она морщинистая — лучше пройти мимо.

И, само собой, не стоит покупать мандарины, если на кожице есть пятна или дефекты. Скорее всего, плоды или невкусные, или испорчены. На это также укажут и мягкие бока.

Кроме того, эксперты советуют слегка сжимать фрукт. После надавливания он должен легко принять свою первоначальную форму.

Вес

Фото: pexels.com

Следующее, что стоит сделать — это взвесить плоды. Причем, вам не нужны весы. Возьмите по одному мандарину в руки. Предпочтение стоит отдать тому, что тяжелее. Велика вероятность, что он будет более сочным и сладким.

А вот если мандарин легкий, то в нем, скорее всего, сока меньше, он будет сухим и невкусным.

Запах

В конце концов, перед тем, как положить понравившиеся плоды в пакет, понюхайте их. Самые спелые пахнут невероятно сильно и ярко.

Если же запаха нет, или он неприятный, мандарин незрелый или испорченный.

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Страна

Не менее важным посмотреть и на то, из какой страны приехали цитрусовые. В Беларусь их часто привозят из Испании, ЮАР, Турции, а также Грузии и Марокко.

Фото: pexels.com

По словам специалиста по закупкам одной из крупных торговых сетей столицы Ольги Юрча (на 2021 год), “наиболее сладкими считаются мандарины из Испании”.

Она отметила, что у них яркий насыщенный цвет, средний размер, пористая кожура с веточками и зелеными листьями.

“Правда, у «испанцев» есть минус – слишком много косточек, но чистится фрукт без проблем”, — добавила эксперт.

Ольга Юрча также сообщила, что приторно сладкими и сочными должны быть и марокканские мандарины. У них ровная и тонкая темно-оранжевая или слегка красноватая шкурка, они маленькие, а посередине у цитруса вмятина. И, самое главное, отсутствуют косточки.

А вот если мандарины турецкие, то они часто бывают кислыми.

Чем полезны мандарины?

По словам специалистов, эти фрукты богаты антиоксидантами, поддерживают иммунитет, улучшают работу мозга, кожи и сердца.

Плоды являются отличным источником витамина С, калия и витаминов группы В.

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