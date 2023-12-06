Чем клементины отличаются от мандаринов? Узнали, какой фрукт слаще и без косточек
Зимой прилавки белорусских магазинов ломятся от разнообразных цитрусовых — апельсинов, лимонов, грейпфрутов. Однако только 2 вида фруктов можно перепутать — мандарины и клементины, которые внешне почти ничем не отличаются. Но одинаковы ли эти плоды по вкусу и полезности?
Насколько сильно отличаются мандарины и клементины?
На самом деле сходство между этими двумя фруктами очень велико. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь клементины - результат скрещивания мандаринов и апельсинов. Однако стоит знать, что их форма более сферическая, а поры меньше, чем у мандаринов. Кроме того, в них нет семян или их очень мало.
[info_b]Чтобы определить, какой это фрукт, возьмите плод в рук у. По ощущением мандарин более мягкий, а клементин – плотный.[/info_b]
Кроме того, клементины очень легко очистить от кожуры. Также их характерной особенностью является сочный и более сладкий чем у мандаринов вкус.
Кстати, хоть оба фрукта богаты витамином C, клементины содержат больше кальция и более высокий уровень антиоксидантов, чем мандарины.
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Клементины - богаты питательными веществами
Клементины стоит есть не только за их неповторимый вкус, но и за богатство питательных веществ. В 100 г фрукта содержится:
- 47 ккал,
- 0,2 г жира,
- 0,9 г белка,
- 12 г углеводов,
- 1,7 г клетчатки,
- 1 мг натрия,
- 48,8 мг аскорбиновой кислоты,
- 0,1 мг железа,
- 0,1 мг витамина B6,
- 30 мг кальция,
- 10 мг магния,
- 21 мг фосфора,
- 177 мг калия,
- 24 мг фолиевой кислоты,
- 14 мг холина.
Высокое содержание отдельных питательных веществ обусловливает уникальные оздоровительные свойства клементинов. Употребление 1-2 плодов в день не только влияет на улучшение настроения, но и благотворно сказывается на состоянии кожи и иммунной системы.
Также эти фрукты богаты антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и предотвратить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами. Поэтому употребление клементинов защищает от диабета второго типа и сердечных заболеваний. Помимо витамина С, антиоксиданты, содержащиеся в цитрусовых, включают гесперидин, нарирутин и бета-каротин.
Съев несколько клементинов, вы также увеличите потребление клетчатки, которая помогает ускорить метаболизм. Кроме того, она предотвращает запоры и газообразование, а также помогает снизить уровень холестерина в крови - предотвращает его всасывание из кровотока.
[info_b] Однако, стоит помнить — некоторые исследования указывают на связь между употреблением клементинов и приемом сердечных препаратов. Клементины (как и грейпфруты) содержат фуранокумарины, которые могут усиливать действие статинов, предназначенных для снижения уровня холестерина. Поэтому пациентам с хроническими заболеваниями сердца рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением клементинов.[/info_b]
Как выбрать вкусные клементины?
При выборе этих фруктов, обратите внимание на несколько признаков:
- Внешний вид. Плоды должны быть крупными, округлыми и иметь ровную поверхность без вмятин или пятен.
- Цвет должен быть ярко-оранжевым или красным, без зеленых или бледных участков.
- Запах. Клементины должны иметь приятный сладкий аромат.
- Избегайте клементинов с твердой или сухой кожурой, так как это может указывать на то, что они несвежие.
- Избегайте покупки клементинов в пакетах или контейнерах, так как они могут быть пересушенными или поврежденными.
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Как есть клементины?
Клементины легко очищаются от кожуры. Хотя фрукт бескосточковый, в некоторых из них все же могут быть семена.
Интересно, что они подойдут не только в качестве вкусного перекуса, но и как добавка к салатам, овсянке или натуральному йогурту. Можно также приготовить сок из клементина.
А чем полезны мандарины?
По словам экспертов, мандарины являются богатым источником витамина C, который укрепляет иммунную систему, повышает устойчивость к инфекциям и помогает бороться с простудой. Они также содержат антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процесс старения.
Кроме того, мандарины содержат витамин А, калий, магний и другие полезные вещества, которые способствуют здоровью кожи, зрения и сердечно-сосудистой системы.
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