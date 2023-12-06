Чем клементины отличаются от мандаринов? Узнали, какой фрукт слаще и без косточек

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Опубликовано: 06.12.2023 11:18 , Обновлено: 06.12.2023

Зимой прилавки белорусских магазинов ломятся от разнообразных цитрусовых — апельсинов, лимонов, грейпфрутов. Однако только 2 вида фруктов можно перепутать — мандарины и клементины, которые внешне почти ничем не отличаются. Но одинаковы ли эти плоды по вкусу и полезности?

Насколько сильно отличаются мандарины и клементины?

На самом деле сходство между этими двумя фруктами очень велико. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь клементины - результат скрещивания мандаринов и апельсинов. Однако стоит знать, что их форма более сферическая, а поры меньше, чем у мандаринов. Кроме того, в них нет семян или их очень мало.

[info_b]Чтобы определить, какой это фрукт, возьмите плод в рук у. По ощущением мандарин более мягкий, а клементин – плотный.[/info_b]

Кроме того, клементины очень легко очистить от кожуры. Также их характерной особенностью является сочный и более сладкий чем у мандаринов вкус.

Кстати, хоть оба фрукта богаты витамином C, клементины содержат больше кальция и более высокий уровень антиоксидантов, чем мандарины.

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Клементины - богаты питательными веществами

Клементины стоит есть не только за их неповторимый вкус, но и за богатство питательных веществ. В 100 г фрукта содержится:

47 ккал,

0,2 г жира,

0,9 г белка,

12 г углеводов,

1,7 г клетчатки,

1 мг натрия,

48,8 мг аскорбиновой кислоты,

0,1 мг железа,

0,1 мг витамина B6,

30 мг кальция,

10 мг магния,

21 мг фосфора,

177 мг калия,

24 мг фолиевой кислоты,

14 мг холина.

Высокое содержание отдельных питательных веществ обусловливает уникальные оздоровительные свойства клементинов. Употребление 1-2 плодов в день не только влияет на улучшение настроения, но и благотворно сказывается на состоянии кожи и иммунной системы.

Также эти фрукты богаты антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и предотвратить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами. Поэтому употребление клементинов защищает от диабета второго типа и сердечных заболеваний. Помимо витамина С, антиоксиданты, содержащиеся в цитрусовых, включают гесперидин, нарирутин и бета-каротин.

Съев несколько клементинов, вы также увеличите потребление клетчатки, которая помогает ускорить метаболизм. Кроме того, она предотвращает запоры и газообразование, а также помогает снизить уровень холестерина в крови - предотвращает его всасывание из кровотока.

[info_b] Однако, стоит помнить — некоторые исследования указывают на связь между употреблением клементинов и приемом сердечных препаратов. Клементины (как и грейпфруты) содержат фуранокумарины, которые могут усиливать действие статинов, предназначенных для снижения уровня холестерина. Поэтому пациентам с хроническими заболеваниями сердца рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением клементинов.[/info_b]

Как выбрать вкусные клементины?

При выборе этих фруктов, обратите внимание на несколько признаков:

Внешний вид. Плоды должны быть крупными, округлыми и иметь ровную поверхность без вмятин или пятен. Цвет должен быть ярко-оранжевым или красным, без зеленых или бледных участков. Запах. Клементины должны иметь приятный сладкий аромат. Избегайте клементинов с твердой или сухой кожурой, так как это может указывать на то, что они несвежие. Избегайте покупки клементинов в пакетах или контейнерах, так как они могут быть пересушенными или поврежденными.

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Как есть клементины?

Клементины легко очищаются от кожуры. Хотя фрукт бескосточковый, в некоторых из них все же могут быть семена.

Интересно, что они подойдут не только в качестве вкусного перекуса, но и как добавка к салатам, овсянке или натуральному йогурту. Можно также приготовить сок из клементина.

А чем полезны мандарины?

По словам экспертов, мандарины являются богатым источником витамина C, который укрепляет иммунную систему, повышает устойчивость к инфекциям и помогает бороться с простудой. Они также содержат антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процесс старения.

Кроме того, мандарины содержат витамин А, калий, магний и другие полезные вещества, которые способствуют здоровью кожи, зрения и сердечно-сосудистой системы.

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