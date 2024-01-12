Как белорусам избежать покупки плохих бананов? Обратите внимание на эти 5 признаков

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Опубликовано: 12.01.2024 12:55 , Обновлено: 12.01.2024

Бананы — одни из самых популярных фруктов. Одни берут их с собой на работу или учебу в качестве перекуса, другие добавляют в овсянку или йогурт, третьи любят есть их в любое время. Многие считают, что фрукты с коричневыми пятнами годятся только для мусорного ведра. Однако это ошибка. Чтобы выбрать хорошие плоды, нужно обратить внимание совсем на другие признаки.

На выбор бананов в магазине или на рынке можно потратить добрых 5-10 минут. Многие перебирают фрукты, отбрасывая те, на которых есть коричневые пятна, и ищем как можно более желтые или даже слегка зеленоватые.

Стало распространенным заблуждением, что темные пятна означают, что банан уже испортился. Однако это не так.

О чем говорят коричневые пятна?

На самом деле, темные пятна не обязательно означают, что фрукты больше нельзя есть. Этот признак обычно просто говорит о спелости плодов и начале процесса перезревания. Это происходит из-за естественного процесса окисления фруктозы в банане. По вкусу они отличаются от желтых и зеленых плодов, так как гораздо слаще.

Однако, если вы не собираетесь съесть бананы в тот же день, лучше выбирать те, у которых таких пятен меньше или вообще нет.

Зеленые бананы — неспелые. Эксперты советуют покупать их только в случае, если вы хотите сохранить их подольше. Сразу же есть такие не стоит нельзя из-за высокого содержания крахмала.

При выборе фруктов стоит уделить особое внимание другим признакам.

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Фото: freepik.com

Цвет

У банана есть три правильных цвета:

желтый;

лимонно-желтый;

желто-зеленый.

Если вы заметили, что плод слегка серый , это говорит о том, что он был подморожен. Такие фрукты лучше не брать.

Форма и упругость

По этому признаку можно выбрать самые вкусные бананы. Хорошо, если вы найдете плоды с округлой формой, гладкой и матовой кожурой.

Ощупывайте фрукты. Легкое нажатие на банан должно давать небольшое сопротивление. Если он слишком мягкий или слишком твердый, то скорее всего у него не будет хорошего вкуса.

Запах

Обратите внимание на запах. Здоровый банан должен иметь слабый и приятный аромат. Избегайте бананов с неприятным запахом или слишком выраженным запахом спелости.

Фото: freepik.com/

Внешний вид

Очевидно, что кожура банана не должна быть повреждена, а плодоножки должны быть целыми.

На плодах также не должно быть черных пятен. В отличие от коричневых, они свидетельствуют о том, что фрукты уже начали гнить.

Да и в целом фрукты должны выглядеть свежими, чистыми и здоровыми.

Цифры на наклейки

Кстати, иногда на бананы клеят наклейки с цифрами. Таким образом там отмечен способ выращивания банана. Для этого нужно посмотреть на 4- или 5-значительный код на наклейке. Так покупатель сможет узнать, насколько полезен фрукт.

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Чем полезны бананы?

Бананы - это плоды, богатые питательными веществами, такими как витамины и минералы. Они помогают поддерживать здоровье сердца, улучшают пищеварение, повышают настроение, контролируют вес, укрепляют иммунную систему, помогают восстановить мышцы и улучшают здоровье кожи. Бананы - это вкусный и удобный перекус для поддержания здорового образа жизни.

Однако, бананы могут быть неподходящим продуктом для людей с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва желудка или хронический гастрит. Кроме того, их не следует употреблять людям, страдающим от аллергии на этот фрукт.

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