Как выбрать хорошую красную икру? Ищите на этикетке эти цифры и потрясите банку

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Опубликовано: 23.11.2023 11:19 , Обновлено: 28.11.2023

По традиции многие белорусов в преддверии новогодних праздников спешит купить к праздничному столу хотя бы одну баночку икры. Причем кто-то делает это за месяц-полтора до праздника, а кто-то – практически в последние дни уходящего года. Но и те, и другие солидарны в одном: хочется купить качественный продукт, но желательно не очень дорогой. Для этого нужно знать несколько несложных правил.

Виды икры

Обычно производители предлагают нам следующие виды икры:

черную (осетровую, белужью, севрюжью);

красную (зернистую);

розовую (от сига, минтая, трески, ряпушки);

желтую (от рыб частиковых и некоторых речных пород – щуки, леща, окуня, судака, воблы);

икру тобико (от летучей рыбы, которая обитает в Тихом океане).

Чаще всего белорусы выбирают красную икру – лососевую, которую получают от 8 видов рыб этого семейства. Самая распространенная (и ее же больше всего в природе) – это икра горбуши.

[info_b]Кстати, натуральная красная икра очень полезна, потому что содержит жиры Омега-3, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ценные минеральные вещества, витамины А (ретинол), D, группы B, PP (фолиевая кислота), легкоусвояемые белки (50% суточной нормы для взрослых).[/info_b]

Отдельно стоит сказать и о так называемой искусственной икре, которую можно купить по ошибке, не разобравшись с информацией на этикетке. Она имитирует внешний вид настоящей красной икры, но по вкусу и пищевой ценности значительно ей уступает. А в составе можно найти не только настоящие морепродукты, но и, увы, имитаторы вкуса, пищевые красители.

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Как проверить качество икры?

На что в первую очередь необходимо обращать внимание при выборе икры?

Желательно покупать икру в проверенных магазинах. Причем в тех, где можно взять баночку в руки, внимательно изучить состав и другую полезную информацию на этикетке. Если возьмете с машины, с рук, никакой гарантии качества не получите. Если заказываете икру в онлайн-магазине, внимательно смотрите не только на информацию о самом продукте (состав, срок годности, производитель), но и на информацию о продавце – название компании, адрес, е-мейл, телефон, свидетельство о регистрации и т.д. Обязательно смотрите на цены, особенно если это акционные предложения. Хорошая икра не будет дешевой, даже на акциях. А предложение типа «три баночки по цене двух» должно насторожить. Если есть возможность взять баночку в руки, обязательно рассмотрите ее со всех сторон. Жестяная не должна прогибаться под нажимом пальца, быть помятой, вздутой. Потрясите ее возле уха. Услышите бульканье – отложите в сторону. Это значит, что внутри много жидкости и вполне вероятно – лопнувших икринок. Если баночка прозрачная, есть возможность на глаз определить качество икры. Внимательно изучите этикетку. На ней, кроме всего прочего, обязательно должен быть указан вид рыбы семейства лососевых, от которой икра получена – форель, горбуша, кета и т.д. Если вам попадется упаковка с замороженной икрой, покупать ее можно. При условии, что она не размораживалась и не замораживалась повторно. Но это уже никак не проверишь. А вообще, эта икра, как утверждают специалисты, замораживается свежей, при низкой температуре, с небольшим количеством соли и подсолнечного масла, чтобы икринки не слипались. И после правильного размораживания (в холодильнике) будет как свежая.

Что должно быть в составе красной икры?

Также специалисты рекомендуют внимательно изучать состав икры на этикетке. В идеале основными ингредиентами будут:

сама икра;

соль;

растительное масло.

Также не нужно пугаться консервантов, если это E200 и E211 – они отвечают за длительность срока хранения (до 12 месяцев).

А вот если вы увидите в перечислении «ешек» Е239 (уротропин), то икру лучше не покупать. Это вещество «является полностью синтетическим и содержит примеси полимеров и солей аммония».

Если на этикетке указано, что в данной икре 15-32% белка, то это говорит о ее натуральности. В искусственной (или имитированной) белка всего 2% или нет вообще, потому что ее производят из водорослей, рыбного жира или рыбного бульона.

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А если уже открыли?

Как проверить качество икры, когда уже открыли баночку? Возможно, по разным причинам вы не сможете вернуть ее продавцу. Но хотя бы узнаете, можно ли есть икру без опаски.

Так, чтобы проверить, не искусственная ли икра, надо опустить икринку в горячую воду. От искусственной вода окрасится, а сама икринка может раствориться. Натуральная же побелеет и опустится на дно.

Если в икринках есть темная точка-«глазок» (зародыш), это тоже говорит о ее натуральности. В искусственной икре такого нет, она обычно идеальной формы. А если икра на зубах не лопается, а прилипает к ним, издает резкий («селедочный») запах – увы, это тоже подделка.

А что с внешним видом? Так, популярная икра горбуши имеет розовато-оранжевые икринки диаметром 3-5 мм. Икра кеты оранжево-красная, чавычи – насыщенно-красная, в диаметре обе достигают 6-7 мм. А если в баночке мелкая икра (2-3 мм в диаметре), то она от форели или нерки.

Что нужно искать на этикетке?

Кстати, интересный эксперимент в декабре 2022 года провел Onliner. Эксперты вслепую определяли, где дешевая икра, а где дорогая, причем обе были натуральными, не имитацией. И не все смогли догадаться, где какая. Поэтому вот еще несколько советов для покупателей от специалистов.

Лучше выбирайте ту икру, которая сделана из охлажденного сырья, а не из мороженого. Тогда икринки будут отделяться одна от одной, а не лежать кашей. Самая хорошая икра – добытая на Сахалине или Камчатке, там, где вылавливают лососевых. А расфасована она может быть и в другом месте. Также ищите на этикетке указание сорта – «Сорт 1» (это значит, что икра сделана только из указанного вида рыбы) или «Сорт 2» (могут попадаться икринки других видов рыб), ГОСТа. В подделках этого не будет. Обращайте внимание на дату изготовления икры. Она должна быть упакована в месяц нереста того вида рыбы, из которой сделана. Это важно! Например, для популярной горбуши в зависимости от места, где ее вылавливают, это 7-9-й месяцы.

Ну, и говоря о вреде икры, надо помнить, что нельзя ее есть слишком много. В сутки достаточно 2-3 столовых ложек. Чтобы не было передозировки, в первую очередь, соли.

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