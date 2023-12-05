Как выбрать хорошие рыбные консервы? Ищите эти буквы и цифры на упаковке

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.12.2023 13:07 , Обновлено: 05.12.2023

Многие белорусы предпочитают держать про запас 2-3 баночки рыбных консервов. Это и быстрая основа для салата, и готовое к употреблению блюдо, и какая-никакая, а рыба. Но как выбрать среди всего разнообразия такие, чтобы при их вскрытии вас не ожидал неприятный сюрприз?

Какие консервы бывают?

Что же такое рыбные консервы? Это рыба и морепродукты, которые прошли специальную обработку, благодаря чему их можно долго хранить.

По словам врача-диетолога Татьяны Солнцевой, в рыбных консервах много всего полезного: жирные кислоты Омега-3, фосфор, селен, кальций, цинк, витамины – D и группы В.

Классификация рыбных консервов довольна широка. Так, по технологии приготовления, типу заливки и способу использования они делятся на:

натуральные с добавлением масла;

натуральные в масле;

в томатном соусе;

рыбо-овощные;

диетические;

паштеты, пасты, суфле;

прочие (консервы-уха, морская капуста, мидии).

Фото иллюстрационное

При этом рыбные консервы в масле по способу первичной обработки делятся на консервы из:

обжаренной рыбы;

бланшированной рыбы;

подсушенной рыбы (сардины);

копченой рыбы (шпроты).

В зависимости от типа перерабатываемого сырья и способа тепловой обработки выделяют следующие группы рыбных консервов:

из рыбы;

водорослей;

морских млекопитающих;

морских беспозвоночных.

Причем каждая из этих групп делится на 2 типа:

консервы из натурального исходного материала;

из подготовленного полуфабриката.

В чем вымачивать селедку, кроме молока? Эти 4 жидкости придадут рыбе новый уникальный вкус

Какая рыба лучше?

И как же из всего этого выбрать действительно полезный продукт? Вот какие мнения на этот счет существуют у экспертов.

Например, врач-нутрициолог, диетолог Дмитрий Бобунов считает, что рыбные консервы – это альтернатива фастфуду. Но есть их каждый день не нужно, потому что обычно там содержится очень много соли.

Он посоветовал выбирать рыбные консервы в собственном соку и внимательно смотреть на состав. В качественном продукте ингредиентами выступают только рыба, вода и соль. А от консервов в томатном соусе и масле лучше отказаться.

Согласна с ним и Татьяна Солнцева. Но к перечисленным нежелательным консервам она еще добавляет и те, которые содержат вкусовые добавки. И также предупреждает об опасности: хищные рыбы (среди них и тунец) накапливают ртуть. Особенно много ее может быть в рыбе пожившей – крупной и старой. Вот почему такие консервы нельзя есть детям и беременным.

А кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько отдает приоритет не только рыбным консервам в собственном соку, но и в томатной заправке.

Причем она перечисляет те виды рыб, которые употреблять желательно. А это:

тунец;

хек;

сельдь;

горбуша;

кета;

зубатка;

осетр;

палтус;

сайра;

ставрида;

путассу;

сардинелла;

белуга.

Эксперт тоже подчеркнула, что есть рыбные консервы следует не чаще 1-2 раз в неделю. Худеющим лучше выбрать те, которые приготовлены из хека и тунца. А вот употреблять рыбные консервы не следует вообще людям со склонностью к отекам, с заболеваниями желудочно-кишечного такта, печени или почек.

И, наконец, нутрициолог и блогер Диана Егорушкова перечислила 5 видов рыб, которые при консервации не теряют свои полезные свойства.

Скумбрия. Занимает 2 место среди всех рыб по количеству Омеги-3. В ней много минералов и витаминов, а также йода, селена и хрома.

Сайра. Содержит большое количество витаминов В2, В6, В12, хрома. Она может предупредить развитие ожирения и сахарного диабета. Из консервов можно приготовить закуску на хлебе или салат.

Килька балтийская. Кроме Омеги-3, в ней много фосфора, цинка, хрома и йода. Считается, что килька способствует активизации мозга, замедляет старение организма.

Фото иллюстрационное

Печень трески. В ней много жирорастворимых витаминов A, D, E, меди, фтора, полиненасыщенных жирных кислот. Способствует укреплению зубов и костей.

Тунец. Содержит белок, фосфор, йод, хлор, фтор. Да, рыба может накапливать ртуть, поэтому не стоит ее есть чаще 1 раза в неделю. Кстати, из тунца можно быстро приготовить салат.

Как вкусно засолить рыбу в домашних условиях? Нашли рецепты для красной и речной

Что расскажет этикетка?

А теперь посмотрим, как выбрать хорошие рыбные консервы, обращая внимание на этикетку. Возьмем конкретную баночку.

Вначале идет название консервов и наименование рыбы, из которой они сделаны. Затем – важная информация! Ассортиментный знак (или номер) . Он очень важен, потому что указывает, какая именно рыба внутри. Поэтому не лишним будет, выбирая рыбные консервы, пользоваться такой табличкой.

Вид рыбных консервов Ассортиментный номер Горбуша натуральная 85Д Печень трески натуральная 010 Сайра натуральная 308 Скумбрия атлантическая копчёная в масле 222 Кальмар обезглавленный без кожицы натуральный 633 Лосось атлантический натуральный Х23 Сардина атлантическая натуральная Г83 Килька каспийская неразделанная в томатном соусе 100 Салака копчёная в масле 155

Как видим, информация на банке с табличкой совпадает. 85Д – это действительно горбуша натуральная.

[info_b]Кстати, маркировка С20 – это показатель «некондиции». Значит, рыбные консервы изготовлены из голов, плавников, брюшек.[/info_b]

Дальше смотрим на состав. Помните? В идеале – рыба, вода и соль. А здесь даже без воды. Никакие консерванты и ароматизаторы не указаны.

Также на этикетке сообщается о пищевой ценности продукта (ориентир для тех, кто придерживается здорового питания). Обращайте внимание на срок хранения, срок годности и условия хранения, особенно – после вскрытия банки. За исключением некоторых видов рыб, срок годности рыбных консервов в среднем – до 2 лет.

И еще на этой этикетке, кроме веса, указано, что рыбные консервы сделаны по ГОСТу. Но нужно понимать, что в наше время некоторые ГОСТы не гарантируют, что внутри именно натуральная рыба. Хотя специалисты утверждают, что они надежнее, чем ТУ – технические условия, которые разрабатывают сами производители.

Чаще всего рыбные консервы, произведенные по ТУ, будут носить красивое название. Например, «Скумбрия пикантная». Еще на этикетке смотрите на производителя (на фото выше эта информация просто не попала в объектив).

И также там обычно есть отсылка, что дату изготовления нужно смотреть на банке (на крышке или дне). Здесь тоже есть нюанс. Обычно дату наносят или краской, или способом тиснения. Если применяется второй, то дата должна быть выбита изнутри! Таким образом, сверху она выпуклая, а не вогнутая. Последняя является признаком подделки.

На что еще обратить внимание?

На что еще обращать внимание при выборе рыбных консервов, кроме этикетки?

Внешний вид

Не покупайте консервы, если банки примятые, поцарапанные, вздутые. Последние – это рассадник бактерий. Если консервы в стеклянной банке, то крышка также не должна быть вздутой или поцарапанной. Обратите внимание на отсутствие подтеков и следов ржавчины по закаточному шву.

Дата производства

Она поможет выяснить, из свежей рыбы сделаны консервы или из замороженной. Для этого нужно знать, когда вылавливают определенные виды рыб.

Например, кильку и салаку в Балтийском море ловят в июле и августе, сайру – с августа по октябрь, лососевые – с середины июля до конца сентября. А если консервы сделаны в феврале, то их основа – рыба замороженная.

Также не стоит брать консервы из лососевых, на которых стоит весенняя дата. Это – время нереста, когда рыба теряет и вкус, и пользу.

Место производства

Хорошо, если завод будет расположен недалеко от моря. В противном случае, с большой долей вероятности в банке, опять-таки, консервы из замороженной рыбы.

Цена

Конечно же, консервы из натуральной рыбы не могут быть слишком дешевыми.

Потрясите банку

И еще. Если вы выбираете рыбные консервы в жестяной баночке, поднесите ее к уху и потрясите. Отчетливо слышите бульканье? Значит, там мало рыбы, а много заливки.

А что внутри?

Но вот вы купили баночку, принесли ее домой и открыли. Если неприятного сюрприза не будет, то там вы должны увидеть целые, не разваленные куски рыбы, которые держат форму, размещены плотно один к другому.

Поперечным срезом они уложены ко дну банки. Расстояние до рыбы от верхнего края должно быть не менее 5 мм. Сама рыба – без внутренностей или голов.

Запах должен соответствовать рыбному, вкус – без какого-либо привкуса и горечи.

Не стоит есть консервы, если вы увидели на внутренних стенках банки темные пятна или ржавчину. Дело в том, что эту поверхность покрывают тефлоном, эмалью или лаком. Если покрытие получилось некачественным, проявятся пятна. А это значит, что рыба контактировала с металлом и окислилась.

Как выбрать хорошую икру?

Ранее Телеграф писал, что по традиции многие белорусов в преддверии новогодних праздников спешит купить к праздничному столу хотя бы одну баночку икры. Причем кто-то делает это за месяц-полтора до праздника, а кто-то – практически в последние дни уходящего года. Но и те, и другие солидарны в одном: хочется купить качественный продукт, но желательно не очень дорогой. Для этого нужно знать несколько несложных правил.

Как выбрать хорошую красную икру? Ищите на этикетке эти цифры и потрясите банку