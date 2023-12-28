4 ингредиента. В Госстандарте рассказали, что белорусам искать на этикетке настоящей красной икры

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Опубликовано: 28.12.2023 17:27 , Обновлено: 28.12.2023

В Госстандарте Беларуси 28 декабря сообщили, что на протяжении 2023 годп запретили к реализации десятки видов икорной продукции, в основном приведенной из России. Часть была просо подделкой, другая - не соответствовала стандартам.

В ведомстве посоветовали белорусам покупать красную икру только в магазинах и даже там внимательно изучать надписи на упаковке.

“На этикетке обязательно должны быть указаны его наименование, а также зоологический вид рыбы: чавыча, кета, кижуч, горбуша. Также должна быть нанесена информация о производителе: название и адрес. Дата изготовления выдавлена на донышке или нанесена несмываемой краской на наружной поверхности банки”, - рассказали в Гостандарте.

Там также посоветовали покупать красную икру, на упаковке которой в составе указаны максимум четыре ингредиента: икра, соль, растительное масло, консерванты Е200 или Е211 .

[info_b] Важно! В настоящий момент к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь запрещено 10 наименований икры:

Пастеризованная пищевая рыбная продукция. Икра лососевых рыб структурированная «Камчатская» ООО «Лунское море» (Россия, Камчатский край, Елизовский район, поселок Нагорный)

Икра лососевая структурированная Производитель ООО «Компания «Картас-Морепродукт» (Россия, г. Москва)

Икра лососевая зернистая чавыча ПроизводительООО «Персей» (Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Корсаков)

Икра лососевая зернистая кижуч ПроизводительООО «Персей» (Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Корсаков)

Икра лососевая зернистая горбуша с маркировкой «Жемчужина Камчатки» ПроизводительООО «Жемчужина Камчатки» (Российская Федерация, Камчатский край, Соболевский район, река Коль)

Икра лососевая зернистая кета Производитель ООО «Жемчужина Камчатки» (Российская Федерация, Камчатский край, Соболевский район)

Икра лососевая зернистая кета Производитель ООО «13» (Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский)

Икра лососевая зернистая горбуша ПроизводительООО «Камчатские Деликатесы» (Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский)

Икра лососевая зернистая кета ПроизводительООО «Дельта» (Камчатский край, п. Светлый)

Икра лососевая зернистая кета ПроизводительООО «Персей» (Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Корсаков)

[/info_b] Ранее Телеграф писал, что тем, кому хочется купить качественную красную икру, нужно знать несколько несложных правил.

Как выбрать хорошую красную икру? Ищите на этикетке эти цифры и потрясите банку