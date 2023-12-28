4 ингредиента. В Госстандарте рассказали, что белорусам искать на этикетке настоящей красной икры
В Госстандарте Беларуси 28 декабря сообщили, что на протяжении 2023 годп запретили к реализации десятки видов икорной продукции, в основном приведенной из России. Часть была просо подделкой, другая - не соответствовала стандартам.
В ведомстве посоветовали белорусам покупать красную икру только в магазинах и даже там внимательно изучать надписи на упаковке.
“На этикетке обязательно должны быть указаны его наименование, а также зоологический вид рыбы: чавыча, кета, кижуч, горбуша. Также должна быть нанесена информация о производителе: название и адрес. Дата изготовления выдавлена на донышке или нанесена несмываемой краской на наружной поверхности банки”, - рассказали в Гостандарте.
Там также посоветовали покупать красную икру, на упаковке которой в составе указаны максимум четыре ингредиента: икра, соль, растительное масло, консерванты Е200 или Е211 .
[info_b] Важно! В настоящий момент к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь запрещено 10 наименований икры:
- Пастеризованная пищевая рыбная продукция. Икра лососевых рыб структурированная «Камчатская» ООО «Лунское море» (Россия, Камчатский край, Елизовский район, поселок Нагорный)
- Икра лососевая структурированная Производитель ООО «Компания «Картас-Морепродукт» (Россия, г. Москва)
- Икра лососевая зернистая чавыча ПроизводительООО «Персей» (Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Корсаков)
- Икра лососевая зернистая кижуч ПроизводительООО «Персей» (Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Корсаков)
- Икра лососевая зернистая горбуша с маркировкой «Жемчужина Камчатки» ПроизводительООО «Жемчужина Камчатки» (Российская Федерация, Камчатский край, Соболевский район, река Коль)
- Икра лососевая зернистая кета Производитель ООО «Жемчужина Камчатки» (Российская Федерация, Камчатский край, Соболевский район)
- Икра лососевая зернистая кета Производитель ООО «13» (Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский)
- Икра лососевая зернистая горбуша ПроизводительООО «Камчатские Деликатесы» (Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский)
- Икра лососевая зернистая кета ПроизводительООО «Дельта» (Камчатский край, п. Светлый)
- Икра лососевая зернистая кета ПроизводительООО «Персей» (Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Корсаков)
[/info_b] Ранее Телеграф писал, что тем, кому хочется купить качественную красную икру, нужно знать несколько несложных правил.
Как выбрать хорошую красную икру? Ищите на этикетке эти цифры и потрясите банку