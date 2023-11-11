Можно ли есть кожу лосося? Вот в каком случае ее не стоит выбрасывать

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Опубликовано: 11.11.2023 10:44 , Обновлено: 11.11.2023

Лосось - это один из самых популярных рыбных деликатесов по всему миру. Но одним из спорных вопросов, связанных с ним, является возможность употребления его кожи. Некоторые люди считают ее вкусным и полезным продуктом, в то время как другие сразу же выбрасывают ее в мусорку. Попытались разобраться, можно ли все-таки есть кожу лосося и какие преимущества и риски сопряжены с этим.

Вероятно, вы хоть раз в жизни слышали, что куриная кожица вредна для здоровья, даже если она покрыта невероятно аппетитной хрустящей корочкой. В свою очередь кожуру картофеля тоже принято снимать, хотя она наполнена питательными веществами. А из апельсиновой корки получается идеальная цедра, хотя в то же время кожура дыни может содержать кишечную палочку.

Таким образом очевидно, что в случае с кожей, коркой и кожурой степень съедобности нужно определять индивидуально.

Что касается лосося, то во всем мире он занимает верхние строчки рейтингов самых любимых и употребляемых морепродуктов. Так можно ли есть его кожу?

Узнайте, откуда лосось

Прежде чем есть кожу лосося, эксперты советуют узнать, откуда родом эта рыба.

Говорят, что пригодность кожи лосося к употреблению напрямую зависит от того, какое именно место приходится вашему лососю домом.

Например, если он вырос в пределах рыбной фермы, тогда вам следует воздержаться от употребления в пищу его кожи. Но если ваша рыба провела годы своей жизни, свободно резвясь в океанских водах, вы можете смело лакомиться всеми её частями.

Дело в том, что исследование, проведенное Университетом Индианы, показало, что выращенный на ферме лосось содержит значительно больше загрязняющих веществ (включая известные канцерогены), чем его дикие собратья. По этой причине беременным женщинам советуют обходить стороной эту рыбу.

Хотя дикий лосось является самым разумным выбором с точки зрения безопасности, всё же нужно сделать важную оговорку: лосось, выловленный в Атлантике, все еще может содержать вредные токсины. Лучший выбор – свободная рыба из Тихого океана.

То есть, если вы не беременны, а ваша рыба родом из тихоокеанских вод, кожу, скорее всего, есть безопасно.

А есть ли веские причины есть шкурку, кроме того факта, что она вкусная?

Чем же полезна кожа лосося?

Так, у кожи лосося (конечно, лишенная канцерогенных веществ), оказывается, множество преимуществ для здоровья. У лосося, как правило, больше жира, чем у других рыб, поскольку они предпочитают обитать в холодной воде, и большая часть этого жира находится в коже. Хотя слово «жир» обычно настораживает, в данном случае это хорошие жиры, богатые омега-3. И кожа также является отличным источником коллагена (да, это те самые соединения, которые борются с морщинами и дряблостью).

К тому же, кожа лосося содержит фосфор, калий и витамин D.

[info_b] Многие эксперты обращают внимание на то, как важно принимать витамин D, также известный как витамин солнечного света. По их словам, он облегчает усвоение кальция, контролирует активностью ваших клеток, уменьшает воспаление, помогает вашей иммунной системе и поддерживает здоровье мозга.[/info_b]

Очевидно, что кожа лосося обеспечивает важные питательные преимущества. Просто помните, что прежде чем откусить идеально поджаренную рыбу, нужно поинтересоваться местом ее происхождения. Этот ответ определит, является ли кожа вашим другом или врагом.

Как приготовить кожу лосося?

Кстати, кожу лосося можно приготовить отдельно. А именно — поджарить с добавлением соуса, чеснока, муки и еще нескольких ароматных ингредиентов.

Вам понадобятся:

кожа лосося - 350 г;

соевый соус - 3 ст.л.;

чеснок - 1 зубчик;

мука - 1/2 стакана;

масло растительное (для жарки).

Способ приготовления:

Сначала выдавите чеснок через пресс и смешайте его с соевым соусом. Если вы любите остренькое, можно также добавить имбирь или чили.

Положите кожу лосося в приготовленный маринад и оставьте в нем на 30 минут.

По истечение времени обваляйте рыбную кожицу в муке.

Налейте на сковороду примерно 1 см растительного масла и разогрейте. Положите кожу лосося и обжарьте до румяной корочки примерно по 5-7 минут с каждой стороны.

После выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишние масло.

Подавать такое блюдо можно с любимым соусом. Отлично подходит такая закуска к пиву.

Ранее Телеграф писал, что если вы хотите быть здоровыми, включите рыбные блюда в свой ежедневный рацион. В них вы найдете ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и витамины A, D, E, B. Это хороший источник белка и микроэлементов, таких как йод, селен и железо. Стоит вводить их в свое меню хотя бы два раза в неделю, чтобы повысить иммунитет, укрепить кости и обрести стройную фигуру. Но какую именно рыбу брать в магазине? Врачи назвали самые полезные виды.

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