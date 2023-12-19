Зачем брать икринки пальцами и раскусывать? Узнали, как избежать отравления красной икрой

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Опубликовано: 19.12.2023 11:49 , Обновлено: 19.12.2023

Иногда бывает так, что вроде бы и тщательно выбирали икру в магазине или на рынке, но открыв дома, понимаете: что-то не то. Как убедиться, что продукт не испортился, и какую ни в коем случае есть нельзя? Собрали полезные советы.

Признаки испорченной икры

В каком случае у вас дома может оказаться испорченная красная икра? На самом деле, тут все просто. Или вы купили ее в магазине (на рынке), или неправильно хранили в закрытом виде в собственном холодильнике, или не соблюдали сроки хранения уже открытой баночки.

По каким признакам можно определить, что икра действительно испортилась?

Цвет

О качестве будет говорить однородный цвет всех икринок. Обычно натуральная икра красная, с оттенком оранжевого или даже немного розоватого. Если присутствуют потемнения, белый налет, плесень, гниль, икра однозначно испорчена.

Жидкость

Если она темная, мутная, со слизью, это признаки испорченности продукта. Если вы возьмете икринки из такой жидкости, то слизь темного цвета останется на пальцах.

Запах

Хорошая икра обычнопахнет свежей рыбой, морем. Испорченная – рыбой гнилой. Этот запах очень неприятный, его ни с чем не спутаешь.

Кстати, имейте в виду: если икра пахнет селедкой, значит, она сделана из водорослей. Похоже будет пахнуть и искусственная икра – экстрактом молок сельди.

Вкус

Если остальные параметры в порядке, но вы решили попробовать чем-то все же подозрительную икру на вкус, возьмите на язык буквально 1-2 икринки. Но не в коем случае не проглатывайте! Только аккуратно раскусите.

Испорченная икра однозначно очень горькая. И этот вкус тоже невозможно спутать с той легкой горчинкой, которая допускается в некоторых сортах икры.

Причины порчи

Почему может быть испорчена покупная икра? Есть несколько причин:

Сошел срок годности. Где-то – на заводе, при перевозке, в магазине или на рынке – были нарушены условия хранения продукта. При засолке или заморозке икры на производстве не соблюдались необходимые санитарные и технологические нормы. Ее обрабатывали и помещали в банки уже испорченную.

Как правильно хранить икру дома

По словам научного сотрудника лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» РФ Юлии Макаровой, нужно очень внимательно не только выбирать икру при покупке, но и правильно хранить ее дома. Потому что это такой продукт, который не подвергается термической обработке.

Кроме того, по ГОСТу икра должна храниться при температуре в пределах минус 2-6°С. Обычно в домашних холодильниках этот показатель выше, а в морозильниках – ниже.

Поэтому лучше не покупать икру за несколько месяцев до праздника – она может просто не выдержать длительного хранения при ненадлежащей температуре и испортиться уже в вашем холодильнике. А грешить будете на производителя.

Кстати, при покупке не забудьте посмотреть, при каком температурном режиме хранятся баночки в магазине или на рынке.

Но если в вашем холодильнике можно установить подходящий температурный режим без вреда для других продуктов, то в заводской упаковке икра может храниться:

в дверце холодильника – год (жестяная баночка);

на средней полке – месяц (в стеклянной банке);

на полке над морозильной камерой – полгода (пластиковая емкость, вакуумный пакет).

Обязательно помните о том, что как только вы вскрыли емкость или упаковку, сразу же запустился процесс окисления. Ни в коем случае не храните искру во вскрытой жестяной банке. Ее лучше переложить в стеклянную с плотной крышкой. В таком виде вскрытая икра может сохраняться в холодильнике до 7 дней.

Если она остается при комнатной температуре, то срок годности сокращается до 5 часов.

На что смотреть при покупке

Покупая икру, особенно внимательно смотрите на срок годности. Лучше выбирать с запасом, а не тот продукт, чей срок годности заканчивается буквально через несколько недель.

Если есть возможность, берите икру в стеклянной банке – так можно лучше рассмотреть содержимое на предмет порчи или подделки.

Не соглашайтесь на развесную икру без упаковки – ее срок годности, как и качество до покупки, проверить невозможно.

Почему нельзя есть подозрительную икру?

Если у вас есть хоть малейшие сомнения в качестве купленной икры, ни в коем случае ее не ешьте. Вполне возможно, что из-за неправильного приготовления на заводе, транспортировки, других причин там уже есть специфическая бактерия – Bacilluscereus, которая очень живуча.

Попав в желудок, она вызывает отравление, главными признаками которого являются боли в животе, тошнота, рвота и диарея.

Даже при всем комплексе лечебных мероприятий симптомы могут сохраняться до 2 суток. Вы же не хотите испортить праздник себе или гостям?

Как выбрать хорошую красную икру? Ищите на этикетке эти цифры и потрясите банку

Ранее Телеграф писал, что по традиции многие белорусов в преддверии новогодних праздников спешит купить к праздничному столу хотя бы одну баночку икры. Причем кто-то делает это за месяц-полтора до праздника, а кто-то – практически в последние дни уходящего года. Но и те, и другие солидарны в одном: хочется купить качественный продукт, но желательно не очень дорогой. Для этого нужно знать несколько несложных правил.

Как выбрать хорошую красную икру? Ищите на этикетке эти цифры и потрясите банку