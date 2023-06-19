Как правильно хранить копченую рыбу? Нашли способ продлить ее срок годности

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Опубликовано: 19.06.2023 13:23 , Обновлено: 10.09.2023

Копченая рыба — отличная летняя закуска, которую можно употреблять с различными прохладительными напитками. Кто-то покупает уже готовую в магазине, а кто-то производит такую самостоятельно. И в первом, и во втором случае нужно обязательно знать, сколько можно хранить копченую рыбу и как это делать правильно. Как продлить ей срок годности?

Польза копченой рыбы

Копчение — один из самых популярных способов сохранения продуктов. Таким образом, вы можете продлить максимальную дату потребления рыбы (и не только). Процесс копчения относится к видам термической обработки. Хотя в результате рыба теряет часть своей питательной ценность, она по-прежнему является ценным источником белка , омега-3 жирных кислот , витаминов и минералов даже после этого.

Так, в мясе лосося, форели или сельди вы можете найти, среди прочего:

витамин В3 – отвечает за правильное функционирование нервной системы, а также за регуляцию уровня гормонов в организме; кроме того, положительно влияет на повышение стрессоустойчивости;

витамин В6 – играет важную роль в процессе правильного сокращения мышц, в том числе сердечной, благодаря чему отвечает за всю кровеносную систему; кроме того, способствует снижению артериального давления и укреплению иммунитета организма;

витамин В12 – принимает участие в обменных процессах, ускоряет обмен веществ и отвечает за переработку питательных веществ в необходимую для жизни энергию;

витамин А – благодаря ему правильно функционируют органы зрения, снижается риск таких заболеваний глаз, как катаракта или глаукома; этот ингредиент также отвечает за состояние кожи, укрепление ногтевой пластины и волос;

витамин D – компонент рациона, необходимый для правильного психофизического развития человека; его потребление защищает от инсульта; также предотвращает остеопороз, так как укрепляет и создает строительный материал для костей; его содержание в рационе важно при лечении депрессии;

калий – помогает при лечении гипертонии, улучшает работу сердца, регулирует натриево-калиевый баланс в организме;

фосфор – положительно влияет на развитие костей и мышц, а также зубов; участвует в обменном процессе; обеспечивает кислотно-щелочной баланс в организме;

натрий - играет важную роль, связанную с надлежащей гидратацией организма и регулированием давления жидкостей организма; участвует в процессе регуляции сократимости мышц;

селен – необходим для борьбы со свободными радикалами в организме; обладает противораковыми свойствами; поддерживает организм в построении естественного иммунитета против микроорганизмов;

магний – эффективно улучшает психические процессы и участвует в обмене белков, углеводов и жиров, получаемых с пищей;

йод – участвует в выработке гормонов щитовидной железы и отвечает за регуляцию их секреции; участвует в обменных процессах и улучшает работу мозга;

омега-3 жирные кислоты – считаются ингредиентом, который поддерживает поддержание клеток организма в хорошем состоянии, минимизирует риск болезни Альцгеймера, старческого слабоумия, а также многочисленных сердечных заболеваний; более того, они улучшают работу мозга и всей нервной системы.

Как хранить копченую рыбу в холодильнике?

Копченую рыбу следует хранить при температуре от 2 до 10 градусов С. Поэтому лучшим местом является холодильник.

В зависимости от способа копчения ее можно хранить от одной до двух недель.

Рыба горячего копчения будет полезна в кратчайшие сроки (до одной недели), рыбу холодного копчения следует употреблять в течение двух недель.

Однако лучше всего упаковывать рыбу в вакуум, благодаря чему мы продлим ее срок годности до шести недель.

Дело в том, что кислород является виновником быстрой порчи продуктов. Именно из-за него продукты плесневеют, засыхают или теряют свою твердость. Вакуумная упаковка заключается в герметичной упаковке продукта в плотный полиэтиленовый пакет, из которого затем удаляется воздух.

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