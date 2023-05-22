Какие продукты белорусам лучше покупать замороженными? Диетолог рассказала, что выйдет дешевле и полезнее
Для здоровья человека крайне важно питаться разнообразно. Диетологи советуют регулярно употреблять овощи, фрукты, рыбу и морепродукты. Однако нередко именно эти пункты в рационе питания отпугивают людей своей ценой. Но оказывается, некоторые продукты даже полезнее покупать замороженными, а не свежими. Это позволяет как уменьшить количество пищевых отходов, так и сэкономить на покупке продуктов, не поступаясь при этом их качеством и пищевой ценностью, заявила диетолог Рианнон Ламберт.
Придерживаться здорового рациона питания не всегда легко, признала диетолог, особенно если у человека нет времени регулярно ходить по магазинам и регулярно пополнять холодильник разнообразными фруктами, овощами и полезными источниками белка, в которых нуждается организма человека.
Покупка слишком большого количества свежих продуктов за раз может привести к тому, что в конечном итоге придётся выбросить большую их часть в мусорное ведро, не успев съесть до того, как они испортятся. Это не только способствует увеличению количества пищевых отходов, но и существенно бьёт по семейному бюджету.
Между тем, Рианнон Ламберт в интервью изданию The Sun заявила, что есть некоторые продукты, которые на самом деле полезнее покупать замороженными, а не свежими. Любой белорус может заполнить ими свой морозильник впрок и доставать, когда нужно. По словам эксперта, ряд продуктов сохраняют свою питательную ценность после замораживания, поэтому существенной разницы в том, покупать их свежими или замороженными попросту нет, а если учесть, что замороженные продукты, как правило, дешевле, чем свежие, это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить.
“Замороженные продукты, такие как фрукты и овощи, рыба, мясо и даже хлеб, обогащенные витаминами и минералами, так же питательны, как и свежие”, - пояснила Ламберт и озвучила свой топ-5 продуктов, которые выгоднее купить в замороженном виде .
- Зелёный горошек. Горох содержит клетчатку, антиоксиданты и витамины, поэтому диетолог советует почаще добавлять горсть-другую в супы, блюда из риса или подавать вместе к мясному жаркому на обед.
- Брокколи Брокколи является отличной альтернативой свежим продуктам, поскольку не теряет своих питательных веществ при замораживании. В замороженном виде она столь же полезна для улучшения работы кишечника, мозга и иммунной системы, как и в свежем.
- Чеснок Его можно купить “в сезон”, когда цена на него низкая, нарезать и хранить в морозилке в замороженном виде. Помимо всего прочего это избавит вас от необходимости каждый раз мучиться с чисткой этого “ароматного” овоща. Между тем, основной активный ингредиент чеснока, аллицин, и после замораживания поддержит вашу иммунную систему в борьбе с вирусами.
- Ягоды После замораживания ягоды также сохраняют полезные антиоксиданты, поэтому их также стоит замораживать впрок в ягодный сезон, а в остальное время года вполне можно баловать себя замороженными ягодами, ведь они, как правило, в разы дешевле свежих.
- Рыба По словам Ламберт, замороженная рыба гораздо более доступна по цене, чем свежая, но при этом - не менее питательна и полезна. Все омега-3 жирные кислоты и витамины D и B2 сохраняются в ней при заморозке.