Какие продукты белорусам лучше покупать замороженными? Диетолог рассказала, что выйдет дешевле и полезнее

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.05.2023 14:13 , Обновлено: 22.05.2023

Для здоровья человека крайне важно питаться разнообразно. Диетологи советуют регулярно употреблять овощи, фрукты, рыбу и морепродукты. Однако нередко именно эти пункты в рационе питания отпугивают людей своей ценой. Но оказывается, некоторые продукты даже полезнее покупать замороженными, а не свежими. Это позволяет как уменьшить количество пищевых отходов, так и сэкономить на покупке продуктов, не поступаясь при этом их качеством и пищевой ценностью, заявила диетолог Рианнон Ламберт.

Придерживаться здорового рациона питания не всегда легко, признала диетолог, особенно если у человека нет времени регулярно ходить по магазинам и регулярно пополнять холодильник разнообразными фруктами, овощами и полезными источниками белка, в которых нуждается организма человека.

Покупка слишком большого количества свежих продуктов за раз может привести к тому, что в конечном итоге придётся выбросить большую их часть в мусорное ведро, не успев съесть до того, как они испортятся. Это не только способствует увеличению количества пищевых отходов, но и существенно бьёт по семейному бюджету.

Между тем, Рианнон Ламберт в интервью изданию The Sun заявила, что есть некоторые продукты, которые на самом деле полезнее покупать замороженными, а не свежими. Любой белорус может заполнить ими свой морозильник впрок и доставать, когда нужно. По словам эксперта, ряд продуктов сохраняют свою питательную ценность после замораживания, поэтому существенной разницы в том, покупать их свежими или замороженными попросту нет, а если учесть, что замороженные продукты, как правило, дешевле, чем свежие, это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить.

“Замороженные продукты, такие как фрукты и овощи, рыба, мясо и даже хлеб, обогащенные витаминами и минералами, так же питательны, как и свежие”, - пояснила Ламберт и озвучила свой топ-5 продуктов, которые выгоднее купить в замороженном виде .