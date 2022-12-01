ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.12.2022 10:48 , Обновлено: 01.12.2022

Знания о том, что полезно для нашего здоровья и как то, что мы едим, влияет на наш организм, постоянно развиваются. То, что мы думали о жирах десятки лет назад, может выглядеть иначе в свете новой информации. Есть ли причины для того, чтобы рапсовое масло заменило в наших домах оливковое масло, которое на протяжении многих лет превозносилось как самое полезное?

Начнем с жиров

Как пишет Onet со ссылкой на экспертов Польской ассоциации производителей масла (PSPO), жиры могут как вредить, так и помогать нам — в зависимости от того, что мы потребляем (и в каком количестве). Но что точно вредит, так это… их отсутствие. Качественные жиры в правильном количестве необходимы для здоровья. Они:

обеспечивают чистую энергию;

участвуют в выработке гормонов;

действуют гораздо дольше, чем простые сахара.

Они также необходимы для усвоения нескольких безумно важных витаминов: A, D, E и K.

Витамин А нужен для нормального зрения, D влияет на функционирование скелетной и нервной систем, Е обладает антиоксидантным действием (замедляет старение клеток), а витамин К необходим для свертывания крови и помогает поддерживать здоровье костей. Дефицит этих витаминов имеет серьезные последствия, и если бы не жиры, они не могли бы правильно усваиваться нашим организмом.

Жиры также содержат другие питательные вещества, необходимые для правильного развития: так называемые ненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6, среди прочих). Эти кислоты, которые в последние годы стали предметом многочисленных научных исследований, не синтезируются в нашем организме и поэтому должны поступать с пищей.

Так почему же жир приобрел репутацию вредного продукта питания, хотя на самом деле он необходим?

Во-первых, его очень легко «передозировать». Согласно широко цитируемым исследованиям, энергия жиров должна составлять максимум 30% от нашего ежедневного потребления, а поскольку они высококалорийны, мы обычно достигаем этих 30%, потребляя очень мало жиров.

Во-вторых, огромное количество продуктов, продающихся в магазинах, содержат жиры, и, к сожалению, это нездоровые жиры — поэтому очень трудно контролировать, сколько и каких жиров мы потребляем. Следовательно, знание того, какой жир будет служить нам лучше всего, на вес золота.

Рапсовое масло и оливковое масло — короли среди жиров?

Оливковое масло имеет репутацию самого полезного из всех жиров, в основном благодаря его благотворному влиянию на сердечно-сосудистую систему и противовоспалительному действию. Оно соответствует многим рекомендациям экспертов в отношении характеристик хорошего жира. Что это за рекомендации?

Прежде всего, выбирайте те жиры, в которых преобладают ненасыщенные кислоты над насыщенными.

Ненасыщенные жирные кислоты (НЖК) способствуют укреплению иммунитета, поддерживают мыслительные процессы, оказывают положительное влияние на кровеносную систему и укрепляют сердце. Здесь большинство растительных масел, включая оливковое, показывают хорошие результаты. Однако самое главное — это соотношение между различными типами жирных кислот.

По данным специалистов, рекомендуемое соотношение Омега-6 и Омега-3 жирных кислот в рационе составляет примерно 2:1. Между тем, средний европеец придерживается соотношения 10:1 или 50:1!

Так какое масло лучше — оливковое или рапсовое?

Оливковое масло имеет хорошие показатели, но оно не идет ни в какое сравнение с менее популярным, но, по крайней мере, не менее полезным рапсовым маслом. Последнее отличается исключительно благоприятным соотношением кислот омега-6 и омега-3: два к одному. В этом отношении рапсовое масло намного лучше оливкового ! Более того, рапсовое масло содержит в 10 раз больше омега-3, чем оливковое, а это дефицитный компонент в нашем рационе.

Также следует отметить содержащиеся в рапсовом масле фитостеролы — химические соединения с доказанным эффектом снижения уровня холестерина ЛПНП в крови. И здесь рапсовое масло выигрывает с преимуществом — почти 900 мг стеринов в 100 г масла по сравнению с менее чем 300 мг в оливковом масле.

Оливковое масло также ценится за содержание витамина Е — уже упомянутого мощного антиоксиданта, замедляющего старение клеток. В 100 г оливкового масла содержится около 12 мг витамина Е, в то время как в таком же количестве рапсового масла содержится ок. 27 мг витамина Е. Рапсовое масло также выигрывает у оливкового по количеству содержащегося в нем витамина К. Оно также содержит меньше насыщенных жирных кислот, которых мы хотим избежать.

Польза рапсового масла

Таким образом, цифры говорят о том, что рапсовое масло полностью заслуживает звания здорового жира, которым можно заменить оливковое масло как в холодном, так и в горячем виде.

Рапсовое масло подходит как для салатов, так и для жареных или запеченных блюд. При употреблении в правильных количествах он не только не вредит, но и помогает:

высокое содержание незаменимых ненасыщенных жирных кислот (НЖК), способствует правильному функционированию кровеносной, пищеварительной и иммунной систем.

содержащиеся в нем фитостеролы обладают доказанным холестериноснижающим эффектом;

замедляет старение клеток и способствует свертываемости крови благодаря высокому содержанию витаминов Е и К;

подходит как для холодного потребления, так и для жарки.

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