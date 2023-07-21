Внимание на детали. Как отличить молодой картофель от раннего?

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Опубликовано: 21.07.2023 11:19 , Обновлено: 07.09.2023

Молодой и ранний картофель очень часто считают одним и тем же. Однако между ними есть существенная разница, о которой не все знают. Почитайте, как отличить один от второго и сделать осознанный выбор в магазине.

Молодой картофель — это клубни, которые убирают через 2-3 недели после цветения, когда ботва все еще зеленая. Они отличаются чешуйчатой кожицей, мягким, слегка сладким и нежным вкусом. В магазины они поступают сразу после уборки урожая в поле, поэтому часто еще покрыты землей. Это является для них естественным барьером от потери влаги.

Хранят такой картофель при низкой температуре, а цена на него, как правило, выше, чем на обычный.

Молодой картофель гораздо менее калорийный, чем ранний, поскольку содержит много воды и меньше крахмала.

Ранний же картофель — это на самом деле полностью созревшие клубни, но ранних сортов. По вкусу они значительно отличаются от молодого картофеля. Более того, они могут разваливаться при приготовлении. У них обычно гладкая кожура, которую необходимо очищать.

[info_b]Как правило в магазинах пишут, какой продают картофель — ранний или молодой. Так что внимательно читайте этикетки и спрашивайте продавца, если у вас есть какие-то сомнения.[/info_b]

Безусловно, по всем параметрам: вкусу и питательности, молодой картофель однозначно выигрывает, говорят специалисты.

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Чем полезен молодой картофель?

Молодой картофель является источником многих ценных витаминов, минералов, белков и энергии, поэтому его стоит употреблять, когда он доступен на прилавках и в магазинах. Благодаря их употреблению можно восполнить дефицит практически всех минералов в организме.

Приготовление их с кожурой без очистки позволяет клубням сохранить больше калия и витамина С. Блюда из молодого картофеля помогают дополнить элементы, необходимые для правильного функционирования организма, такие как:

натрий – поддерживает кислотно-щелочной баланс и регулирует объем внеклеточной жидкости; играет важную роль в проведении нервных импульсов и чрезвычайно полезен для контроля мышечных сокращений; участвует в транспорте питательных веществ;

кальций - основной строительный материал костей и зубов;

железо – важный элемент в процессе транспортировки кислорода и углекислого газа в организме; принимает участие в метаболизме клеток и миоглобина, т.е. белка, входящего в состав мышц;

медь – вместе с железом отвечает за образование эритроцитов; помогает поддерживать здоровые кости, кровеносные сосуды, нервы и иммунную функцию;

цинк – влияет на синтез ДНК, РНК, гормонов и участвует в трансформации белков, углеводов и жиров;

фосфор – отвечает за правильное функционирование всех клеток; участвует в производстве энергии; оказывает значительное влияние на развитие костной, мышечной и нервной систем.

Как правильно хранить картошку?

Хранят картофель в больших объемах по-разному: в утепленной лоджии, у буфере-«предбаннике», в подвале, в гараже. Некоторые, ввиду отсутствия места, умудряются складировать мешки прямо на кухне в деревянном ящике, декорированном под старинный сундук.

Что сделать, чтобы картошка не проросла? Вам поможет яблоко:

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