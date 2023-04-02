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Как часто каждому белорусу нужно есть шампиньоны? Разобрались, чем белые отличаются от коричневых

Как часто каждому белорусу нужно есть шампиньоны? Разобрались, чем белые отличаются от коричневых
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Белорусы любят и умеют собирать грибы в лесу. Может, поэтому так настороженно относятся к выращенным искусственно шампиньонам и вешенкам. А ведь во всем мире 90% потребляемых грибов - возделанные, а не собранные. Если у вас закончились запасы собранных маринованных, сушеных и замороженных лесных грибов, почитайте, стоит ли есть магазинные шампиньоны.

Шампиньоны активно выращивают в Беларуси. Их собирают на разных стадиях зрелости. Большинство из них в момент сборки имеют короткую ножку, гладкую шляпку, мягкий вкус. Они хорошо сочетаются со многими блюдами. К наиболее культивируемым сортам грибов относятся:

  • Белый шампиньон – самый популярный из всех разновидностей.
  • Коричневый шампиньон - характеризуется более темным цветом шляпки и гораздо более явным ароматом, чем у белого.

При этом коричневый шампиньон ( его почему-то в белорусских магазинах называют “королевским”) имеет большую плотность мякоти. Кстати, коричневый шампиньон хранится значительно дольше белого, но урожайность его меньше. Поэтому он чуть дороже белых в магазинах.

Белые и коричневые шампиньоны отличаются не только цветом, но и ароматом.
Белые и коричневые шампиньоны отличаются не только цветом, но и ароматом.

В ЕС около 10% всего потребления шампиньона приходится на коричневые грибы, а в Германии его доля составляет более 30%.

Как часто можно есть шампиньоны?

Попробуйте шампиньоны приготовить на мангале. Объединение!
Попробуйте шампиньоны приготовить на мангале. Объединение!

В эти пасмурные дни снежного апреля 2023 года в Беларуси такой вопрос особенно актуален. Одно из исследований на Западе показало, что добавление половины чашки шампиньонов в ваш ежедневный рацион может значительно увеличить общее потребление цинка, калия, клетчатки и витамина D. По словам Натали Риццо, дипломированного диетолога, в ежедневном употреблении грибов нет никаких недостатков. На самом деле, вы могли бы есть их три раза в день, если бы действительно захотели. “Если вы полагаетесь на них в качестве источника витамина D, то я определенно рекомендую употреблять их по крайней мере один раз в день”, - рассказала эксперт в интервью Runner’s World.

Когда в Беларуси пойдут первые грибы? Уже. А есть их можно?

Не забывайте и про белорусские реалии. И тут небольшая стоимость этих грибов играет немаловажную роль. 8-9 рублей за килограм солнечного витамина и микроэлементов - по нашим временам, совсем невысокая цена. Да и по объему грибов выйдет очень много - ведь они достаточно лёгкие.

Все шампиньоны содержат порядка 26 ккал в 100 граммах, поэтому один средний гриб имеет энергетическую ценность около 5 ккал. Вне зависимости от цвета, эти грибы, как и большинство других, низкокалорийны, но содержат много питательных веществ.

Мало кто знает, что грибы являются хорошим природным источником витамина D2. Его наличие связано с воздействием на плодовые тела УФ-излучения или солнечного света. Шампиньоны способны повышать уровень этого витамина в крови так же эффективно, как и дорогие мультивитамины. В организме человека витамин D2 превращается в активную форму – витамин D3, необходимый для процессов минерализации костей.

Белорусы подвержены риску дефицита витамина D3, который может привести к остеопорозу или аномальной минерализации. Низкий уровень витамина D3 может привести к мышечной слабости, что, в свою очередь, способствует падениям и переломам. Ведь мы живём в средних широтах, где количество солнечных дней куда меньше. А без него организм не может вырабатывать D3 в необходимых количествах.

[info_b]Чтобы начать синтез витамина D, кожа человека должна подвергаться воздействию ультрафиолетовых лучей солнца. Именно его лучи вызывают в наших организмах химическую реакцию, когда энергия УФ-лучей преобразуется в холекальциферол. Если организм сам не вырабатывает это вещество, то нужно его получать с продуктами.[/info_b]

Кроме того, шампиньоны обеспечивают более высокое содержание белка, чем большинство овощей. Потому их свойство полезно для людей, которые придерживаются растительной диеты. Кроме того, шампиньоны содержат антиоксиданты: полифенолы, полисахариды, эрготионеин, глутатион, селен и витамин С.

Помимо поддержания хорошего здоровья костей и иммунной функции, грибы обладают целым рядом других важных преимуществ для здоровья. Например, ежедневное употребление грибов может помочь улучшить здоровье сердца, сообщили в Medical News Today. Это потому, что грибы содержат калий, который может помочь снизить и регулировать кровяное давление. Это может снизить риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Помощь сердцу от употребления шампиньонов проявляется также благодаря содержанию эрготионеина и бета-глюкана. Бета-глюкан, присутствующий в этих грибах, который представляет собой водорастворимую фракцию клетчатки, обладает способностью снижать уровень холестерина в крови.

Шампиньоны - универсальные грибы, которые можно есть практически в любом виде.
Шампиньоны - универсальные грибы, которые можно есть практически в любом виде.

Употребление шампиньонов также увеличивает полезную микрофлору кишечника и снижает количество вредных бактерий (например, клостридий ) в пищеварительном тракте. Кроме того, они помогают защищаться от повреждения желудочно-кишечного тракта, поскольку содержат селен, представляющий собой биоактивное соединение, которое благотворно влияет на проницаемость кишечника, повреждение эпителия и нарушение барьера, вызванное окислительным стрессом.

Так выращивают шампиньоны в Беларуси
Так выращивают шампиньоны в Беларуси

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А долгосрочное исследование, проведенное в Испании и опубликованное в 2021 году, показало, что определенные продукты, богатые полифенолами (к которым относятся грибы, а также кофе, какао и красное вино), могут защищать от снижения когнитивных способностей у пожилых людей.

Как хранить шампиньоны?

Для начала, лучше их не хранить. Покупайте в ближайшем магазине на развес ровно столько, сколько планируете приготовить за один раз. Свежие грибы имеют короткий срок хранения - не дольше 3-4 дней. Но, если вы не использовали все купленные в магазине своевременно, следует подумать об их заморозке или сушке. Эти процедуры практически не повлияют на их качество. Они лишь минимально уменьшат содержание полезных для здоровья ингредиентов.

Употребление грибов в таком виде так же просто, как и их свежих собратьев. Однако время приготовления блюда немного меняется из-за времени, необходимого для разморозки или замачивания грибов.

Как лучше готовить шампиньоны?

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Готовить шампиньоны очень просто. Не все знают, что эти грибы можно есть и в сыром виде. Просто нарежьте их тонкими ломтиками и добавьте в салат.

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Шампиньоны также можно поджарить на сухой сковороде, благодаря чему они приобретут более сильный аромат. В таком виде они станут отличным дополнением к мясным блюдам и салатам. Их также можно использовать в качестве начинки для пельменей, блинов или выпечки.

Шампиньоны очень хорошо сочетаются с чесноком и розмарином. Приправленные небольшим количеством перца и соли, они станут оригинальным дополнением к обеду. А еще разнообразят яичницу или омлет.

Запеченные при 180°С в духовке с добавлением веточек розмарина, они станут очень вкусной хрустящей закуской. А в вегетарианских блюдах они обогатят белком бульоны и овощные соусы.

А теперь представьте, как будут смотреться и кушаться шампиньоны с одной из самых полезных рыб. Ранее Телеграф писал - может ли один из самых недорогих видов морской рыбы в белорусских магазинах быть самым вкусным и здоровым? Конечно, да. Скумбрия, в отличие от того же пангасиуса, является сокровищницей питательной ценности. А стоит в магазинах всего около 7-9 рублей за килограм.

Эту недорогую рыбу белорусам рекомендовали есть два раза в неделю. В чем ее секрет?

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