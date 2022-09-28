99% людей не знают, зачем класть рис и лавровый лист в банку с сушеными грибами

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Опубликовано: 28.09.2022 13:04 , Обновлено: 20.10.2023

Сушка — очень популярный способ хранения грибов. Благодаря этому мы можем есть их круглый год. Но не все знают, как правильно хранить сушеные грибы и зачем класть к ним зерна риса и лавровый лист. Напоминаем важные правила и рассказываем секрет.

Хранение грибов в неподходящих условиях может привести к серьезным заболеваниям. Например, в наших кухонных шкафах может быть моль, пыль или другие вредные вещества. Кроме того, грибы могут пропитаться запахами других продуктов, теряя при этом свой вкус и характерный аромат.

Неправильная сушка и хранение осенних деликатесов также способствует появлению плесени, которую не всегда видно невооруженным глазом. Поэтому собранные грибы следует тщательно просушивать . Имеющаяся в них влага приводит к образованию плесени.

Еще важно хранить грибы в плотно закрытой стеклянной таре . Благодаря этому мы защитим его от вредителей и сохраним их аромат.

Также грибы следует хранить в темном и прохладном месте . Емкость с ними нельзя ставить рядом с плитой или другими приборами, излучающими высокую температуру.

Кроме того, положите в банку с сушеными грибами несколько зерен риса . Они впитывают влагу и также предотвращают рост плесени.

А чтобы избежать появления моли, положите несколько лавровых листьев в кухонный шкаф. Также хорошо добавить эту специю в банку с грибами.

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