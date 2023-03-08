Когда в Беларуси пойдут первые грибы? Уже. А есть их можно?

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Опубликовано: 08.03.2023 15:50 , Обновлено: 08.03.2023

В Беларуси грибы растут круглый год. И речь не о тепличных шампиньонах и подвальных вешенках. Зимой в нашей стране можно собирать вешенку, растущую на упавших осинах, а ещё зимние опята, которые тоже обосновались на пнях и погибших деревьях. А что же весной? Когда в Беларуси начинается ранний грибной сезон?

С наступлением марта в лесах Беларуси начинают расти прямо из-под снега гигрофор мартовский, а также строчки и сморчки.

[info_b]Внимание! Некоторые из этих грибов считаются условно съедобными и могут представлять опасность для жизни, даже если вы думаете, что “правильно” обработали. Рекомендуем, если очень хочется собирать грибы ранней весной, заняться фотоохотой на них. А уж для еды - дождаться высокого грибного сезона, который при должной удаче, может начаться в конце мая - начале лета.[/info_b]

Как выглядят ранние грибы

Гигрофор ранний (мартовский) — съедобный гриб рода гигрофоров семейства Гигрофоровых. Его ещё так и называют - снежный гриб.

Гигрофор используют, главным образом, для приготовления супов, а также в качестве гарнира к мясным блюдам. Считается полностью съедобным.

Вешенка осенняя и зимняя.

А вешенки обычно жарят. Варить их не надо. Если же хотите это сделать, кипятите вёшенки не более 3–5 минут.

Трутовик скошенный или Инонотус скошенный — вид грибов рода Инонотус (Inonotus), который ещё называют чага, или берёзовый гриб.

Из чаги, берёзового гриба, еду не готовят. Однако варят чаи и настойки. Кто-то считает его даже полезным, а в интернете полно уже готовых смесей с чагой в составе.

Зимние опята, как и их осенних сородичей, можно встретить на поваленных деревьях и пнях.

По советской классификаци съедобных грибов зимние опята относится к 4 категории. Т.е. низкого качества. Едят только после отваривания минимум 20 минут, а ещё потом маринуют и солят.

Строчок — род сумчатых грибов, который часто путают со съедобными сморчками. В сыром виде строчки смертельно ядовиты!!!

А вот сморчки, вопреки некоторым мнениям, съедобные грибы и не требуют многочисленного вываривания. Им достаточно простой термообработки.

Отличить сырые строчки от сморчков могут только опытные грибники, поэтому при совместном сборе предварительное отваривание рекомендуется для обоих видов грибов. Чтобы не перепутать. И помните, что воду после отваривания грибов надо выливать. Ни в коем случае не используйте ее для приготовления супов и т.п. Известны случаи когда в Беларуси погибали целые семьи, после того, как поели такого “бульона”. Смысл вываривания в том и состоит, чтобы удалить яды из грибов, которые остаются в воде.

Олений гриб

Растет в Беларуси и плютей олений, съедобный гриб, который чаще называют «олений гриб». По классификации относится к четвертой категории грибов (низкого качества). В литературе можно встретить его приравнивание к несъедобным. Расти начинает весной, но ближе к маю.

Даже не представляем, кто его готов съесть и зачем, если можно дождаться настоящих грибов первой категории. Но для фотоохоты вполне пойдет.

И помните перед весенним походом в лес главное правило грибников (тех кто выжил) - собирать и есть надо только те грибы, в которых вы уверены на 200%, и не можете перепутать с ядовитыми.