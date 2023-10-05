Исправьте эти 3 ошибки, когда жарите грибы. Тогда они получатся хрустящими

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Опубликовано: 05.10.2023 09:24 , Обновлено: 04.10.2023

Жареные грибы — настоящий деликатес. Вкуснее всего они, когда имеют нежную хрустящую корочку. К сожалению, вместо такого эффекта часто грибы получаются водянистые и мягкие. Однако достаточно избежать нескольких весьма распространенных ошибок, и блюдо прожарится идеально.

Добавьте эту специю в последнюю очередь

Одна из основных причин, по которой грибы при жарке выделяют воду, заключается в том, что они приправлены солью. Это размягчает грибы, в результате чего они не только томятся в собственном соку, но и не становятся хрустящими. Поэтому от этой привычки стоит отказаться. Вместо этого грибы можно приправить перцем, паприкой, майораном или гранулированным чесноком. Главное, чтобы приправа была без соли.

Также стоит обратить внимание на то, чтобы грибы не жарились одновременно с другими овощами, например, с луком. Если вы предварительно посолили лук, а затем добавили грибы, то можно ожидать аналогичного эффекта, как и при непосредственном посоле грибов. Поэтому лучше снять лук со сковороды, протереть его от остатков соли, снова разогреть часть жира и обжарить только грибы.

Насыпьте в воду 3 столовые ложки этого. Черви из грибов должны выползти сами

Будьте внимательны при чистке грибов

От того, как вы очистите грибы перед приготовлением, также зависит их вкус. В первую очередь это касается использования воды. Если вы решите промыть грибы в воде, то нужно учитывать, что они могут стать водянистыми и невкусными. Это происходит потому, что грибы впитывают воду, как губка.

«Грибы нельзя мыть, если только вы не собираетесь варить из них суп или засаливать, — рассказывал шеф-повар Андрей Колодяжный. По его словам, “большинство грибов пористые, и, если их помыть в ведре или тазике, они наберут воды больше своего веса”.

Он отметил, что если грибы очень грязные, то можно их “быстро (5-10 секунд) ополоснуть их прохладной водой и обсушить полотенцем”.

А так он посоветовал “поскрести небольшим острым ножиком, после чего протереть салфеткой”.

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Температура масла и еще кое-что

Помимо очистки и приправы к грибам, имеет значение и сама термическая обработка. Что нужно сделать, чтобы грибы не варились в воде, а действительно обжаривались? Обратите внимание на температуру масла.

Если бросить грибы в плохо разогретое масло, можно быть уверенным, что растительное или сливочное просто впитаются. Поэтому грибы следует жарить в очень горячем масле.

Кроме того, жарить грибы следует партиями, желательно так, чтобы кусочки грибов не касались друг друга. Кроме того, переворачивать их на другую сторону следует только после того, как одна из них подрумянится.

Постоянное перемешивание содержимого сковороды не поможет добиться слегка хрустящей корочки. Поэтому стоит набраться терпения и жарить грибы “по частям”. Хотя это может показаться утомительным, конечный результат того стоит. Таких вкусных грибов вы еще не пробовали.

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