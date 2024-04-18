Как приготовить драники без жарки на масле? Так они получатся более вкусными и хрустящими

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Опубликовано: 18.04.2024 11:07 , Обновлено: 18.04.2024

Драники очень хорошо впитывают в себя растительное масло, делая их менее хрустящими и гораздо более калорийными. Чтобы этого не произошло, достаточно изменить классический способ приготовления. Почему стоит забыть о сковороде и замените ее на несколько необычное решение, которое действительно творит чудеса.

Оказывается, любимые белорусами (и не только) хрустящие и золотистые картофельные драники можно приготовить и без жарки в горячем масле на сковороде.

Новый способ приготовления заключается в том, чтобы натереть картофель, как обычно, соединить с остальными ингредиентами (по желанию) и выложить… на противень! Эта простая альтернатива сделает их не такими жирными, но такими же вкусными.

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Рецепт драников по-другому

При жарке драников на масле, разогретом на сковороде, калорийность блюда значительно возрастает, а польза — уменьшается. Поэтому иногда стоит отдать предпочтение запечённому варианту.

Выложите картофельную смесь на противень, застеленный бумагой для выпечки. Эстетично разровняйте верх и поставьте противень в предварительно разогретую духовку.

Выпекайте в течение 30 минут при температуре 190 градусов.

По истечении этого времени смажьте драники небольшим количеством оливкового масла и снова запекайте в течение пяти минут - этот трюк сделает их безумно хрустящими.

Подавайте блюдо со сметаной или с йогуртом и травами. Приятного аппетита!

[info_b]Стоит отметить, что этот вариант не только полезнее, но и гораздо вкуснее. Картофельная масса не впитывает жир, а оливковое масло, добавленное в конце, только усиливает вкус и делает блюдо золотистым и невероятно хрустящим.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что многие из нас обожают драники, но не все догадываются, что для их приготовления совсем не обязательно тереть картофель. Узнайте, как пропустить этот этап и приготовить блюдо гораздо быстрее.

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