Насыпьте в воду 3 столовые ложки этого. Черви из грибов должны выползти сами

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Опубликовано: 04.10.2023 13:56 , Обновлено: 04.10.2023

Прежде чем приготовить грибы их, конечно же, нужно очистить. А сделать это не так-то просто. Песок, прилипшие кусочки травы и черви не дают спать по ночам даже самым стойким людям. Некоторые при виде маленьких существ выбрасывают грибы в мусорное ведро, но делать это необязательно. Узнали, как от них быстро избавится.

Оказывается, чтобы проверить, есть ли в грибах черви, достаточно порезать их, положить в миску, залить водой и добавить… соль. Нужны три столовые ложки продукта на литр воды.

Достаточно трех минут, чтобы черви вышли наружу, пишет Gazeta.pl.

Следует, однако, иметь в виду, что грибы легко впитывают воду, поэтому жарить их после такой проверки не получится, но для консервирования в банках они вполне подойдут.

Интересно, что этот трюк пригодится и тогда, когда на грибах много песка и хвои.

[info_b]Также нужно знать, что есть виды грибов, которые редко бывают червивыми. В эту группу входят лисички, которые содержат определенные вещества, отпугивающие насекомых.[/info_b]

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Можно ли есть червивые грибы?

Любители “тихой охоты” не прекращают спорить на эту тему. Кто-то считает, что есть червивые грибы опасно для здоровья. Другие не переживают и уверяют, что с организмом ничего не произойдет. А что говорят эксперты?

То, что грибники называют червями — это, на самом деле, личинки грибной мухи или грибного комара. По словам миколога Михаила Вишневского, “не червивых грибов в принципе не существует”, а паразиты в них находятся “на разных стадиях визуализации” (яйца, личинки).

Биологи уверяют, что “жизнедеятельности личинок в грибах не доставят нам неприятностей: одинаковых болезней у нас с грибными паразитами нет”. Кроме того, червивость гриба “никак не влияет и на вкус”.

Поэтому, проблема лишь в том, что вид маленьких червячков отбивает у нас аппетит и вместо наслаждения вкусными грибами мы чувствуем, как они «растут у нас во рту».

А ранее Телеграф писал, какие грибы можно сразу же отправить жарить на сковороду, а какие обязательно перед этим тщательно проварить, чтобы не отравиться?

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