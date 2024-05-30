Как замариновать молодую капусту? Сделайте вкусные закатки по этому рецепту уже сейчас
Сезон молодой капусты можно считать открытым. Она все чаще появляется на рынках и в магазинах. Поэтому уже сейчас ее можно замариновать. Откройте для себя рецепт, и вы сможете наслаждаться салатом из молодой капусты круглый год.
Почему стоит заготовить молодую капусту на зиму?
Молодую капусту стоит есть. Она содержит такие минералы и витамины, как:
- калий;
- кремний;
- магний;
- кальций;
- медь;
- сера;
- железо;
- витамин С;
- витамины группы В;
- витамин А;
- витамин Е.
Дополнительным преимуществом капусты является ее низкая калорийность. Люди, сидящие на диете, могут не бояться ее и есть на здоровье.
Капуста поможет нам справиться с воспалениями в организме и частыми инфекциями. Она поддерживает иммунитет и пищеварительную систему. Она положительно влияет на слизистую оболочку пищеварительного тракта и может помочь при изжоге.
Веленых листьях капусты содержится много железа и фолиевой кислоты, поэтому она рекомендуется людям, страдающим анемией или малокровием.
Стоит помнить, что молодая капуста вовсе не является трудноперевариваемой. Такие свойства ей часто приписывают из-за того, что она сочетается с мясом и тяжелыми блюдами.
Рецепт салата из молодой капусты на зиму
Ингредиенты для салата:
- 2 кг молодой капусты;
- 300 г моркови;
- 3 болгарских перца.
Ингредиенты для маринада:
- 2 стакана воды;
- 1 стакан яблочного уксуса;
- 1 стакан растительного масла;
- 8 столовых ложек сахара;
- 3 столовые ложки соли;
- 4 лавровых листа;
- 5 гвоздик.
Капусту мелко нашинкуйте, перец нарежьте тонкими ломтиками, морковь натрите на крупной терке. Смешайте ингредиенты в большой миске и переходите к приготовлению маринада.
Добавьте все ингредиенты для маринада в кастрюлю. Варите на медленном огне до кипения и растворения сахара и соли. Горячим маринадом залейте ингредиенты салата.
Тщательно перемешайте ингредиенты, чтобы маринад полностью покрыл каждый овощ. Накройте и отставьте в сторону примерно на два часа.
По истечении этого времени снова перемешайте салат и выложите его ложкой в ранее ошпаренные ингредиенты. Энергично взбейте ингредиенты.
После того как вы разложите салат по банкам, в миске должно остаться немного жидкости. Вылейте ее на салат. Затем тщательно протрите ободки и крышки банок и плотно закрутите их.
Пастеризуйте банки в духовке. Поставьте банки на противень, наполненный стаканом воды. Поместите его в холодную духовку, которую затем установите на 130 градусов C. Когда она нагреется, держите банки в ней еще 15 минут. По истечении этого времени достаньте их, переверните вверх дном и накройте тканью. Когда банки остынут, перенесите их в темное и прохладное место.
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