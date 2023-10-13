Этот "напиток Шрека" должен попробовать каждый. Полезен особенно осенью и зимой

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Опубликовано: 13.10.2023 10:44 , Обновлено: 16.07.2024

Шрек — добродушный зеленый огр, который пережил приключения вместе со своей избранницей принцессой Фионой, ослом и Котом в сапогах. Фильмы с его участием пользуются огромной популярностью на протяжении последних двадцати лет. В честь персонажа даже создали коктейль. "Напиток Шрека" должен попробовать каждый, ведь он полон витаминов и минералов.

Еще одно преимущество — простота приготовления. Такой коктейль можно сделать за считанные минуты. При этом не нужно ничего варить или запекать.

Основа этого смузи — яблоки и петрушка. Но также можно добавить еще несколько зеленых ингредиентов.

Как приготовить “коктейль Шрека”?

Для этого вам понадобятся всего три ингредиента:

2 средних яблока;

петрушка;

вода.

По желанию можно добавить листья мяты и дольки лимона/лайма. А еще в конце можно положить немного меда.

Способ приготовления:

Нарежьте яблоки на небольшие кусочки. Удалите сердцевину. Петрушку измельчите.

Поместите оба ингредиента в миску или чашу блендера и залейте их водой.

Смешайте ингредиенты для смузи. Если напиток получился слишком густым, добавьте немного воды. Готово!

Почему этот зеленый напиток особенно полезен осенью и зимой?

Как вы могли догадаться, в “смузи Шрека” много полезных веществ. Так, в нем содержится пищевая клетчатка, которая очень важна для снижения веса и улучшения обмена веществ. Кроме того, он быстро создает ощущение сытости, что позволяет не перекусывать, пишет Pysznosci.

Коктейль также является источником витамина С, фолатов, калия, кальция и магния. Это положительно сказывается на состоянии волос, кожи и ногтей.

Петрушка также способствует усвоению железа и освежает дыхание.

Кроме того, напиток содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и защищают организм от атеросклероза.

Его стоит пить осенью и зимой, когда различные инфекции атакуют нас больше всего. Напиток поддерживает иммунитет и защищает от вирусов и бактерий.

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