Какими фруктами белорусам нужно успеть наесться в январе-феврале? Некоторые могут скоро исчезнуть с прилавков

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Опубликовано: 15.01.2024 13:22 , Обновлено: 15.01.2024

Зимой, в период простуд, гриппа, коронавируса, наш организм как никогда нуждается в антиоксидантах и витамине С. А получить их белорусы могут, в том числе, из зимних фруктов. Какие из них наиболее полезны в это время года? И почему надо спешить наесться ими?

Какие фрукты выбирать белорусам зимой?

По словам кандидата медицинских наук, врача-диетолога Андрея Бобровского, все мы по разным причинам употребляем зимой меньше фруктов, чем летом. А между тем, и в это время года нам нужна и клетчатка, и водорастворимые витамины, которые в них содержатся.

Правильным будет выбирать разноцветные плоды, а не один какой-то фрукт. Причем покупать нужно именно фрукты сезонные, зимние, которые созревают в это время в странах, где растут.

Нет, конечно, некоторые из них в Беларуси можно видеть на прилавках магазинов практически круглый год. Но это те фрукты, которые собрали давно. Они хранились несколько месяцев и уже могли растерять свои полезные свойства.

А некоторые, например, хурма, и вовсе продаются у нас всего с октября-ноября и до января-февраля. Поэтому и надо спешить наесться ими, пока можно купить.

Так мы поддержим свой иммунитет, чтобы противостоять сезонным болезням.

Доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом главном», утверждает, что лучше всего в зимний период покупать те, которые собрали с деревьев не больше чем полтора месяца назад. Причем они должны и транспортироваться, и храниться по всем правилам. Эту информацию следует уточнить у продавцов при покупке.

Итак, какие конкретно фрукты нужно есть зимой?

Гранаты

Основной их сезон – с октября по январь. Содержат очень много антиоксидантов, железа, поэтому способствуют профилактике анемии. Также улучшают состояние центральной нервной системы, повышают свертываемость крови, положительно влияют на иммунитет.

Особенно рекомендуется употреблять тем, чей организм ослабила болезнь. А витамин С, который содержится в гранате, не только поможет носу при насморке, но еще и защитит от красноты на морозе.

Киви

Сезон – с осени и до ранней весны. Этот фрукт наиболее полезен зимой. Кроме клетчатки, содержит витамины С и К. Причем витамина С в нем больше, чем в апельсинах и лимонах. И если съесть два плода в один день, то может получиться даже перебор.

А витамин С, как известно, неплохо поддерживает организм, кроме прочего, при коронавирусной инфекции. Также полезные вещества, которые содержатся в киви, улучшают свертываемость крови, помогают почкам работать нормально, укрепляют кости.

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Апельсины

Пик сезона – зима. И лучше выбирать те плоды, которые привозят из Израиля и Испании. В апельсинах очень много витаминов группы В, С, железа и натрия, магния и фосфора, калия и кальция.

Эти фрукты не только укрепляют иммунитет, но и помогают в омоложении кожи, улучшении работы кишечника, при астме, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении.

Один 100-граммовый апельсин способен дать нашему организму 86% суточной нормы аскорбиновой кислоты.

Хурма

Ее родина – Китай. Но сейчас хурму зимой выращивают и в других странах.

Обратите на нее особое внимание, потому что этот фрукт вот-вот исчезнет с прилавков. А между тем, хурма насыщает наш организм йодом, который помогает щитовидной железе работать правильно и тем самым поддерживает иммунитет.

Хурма работает и как антидепрессант. Поэтому если вы заметили, что часто пребываете в плаксивом настроении, ешьте хурму.

Вяжущее свойство она имеет из-за танина. А он, в свою очередь, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Ну, и оранжевый цвет плодов – это показатель того, что в них есть бета-каротин. А он помогает поддерживать хорошее зрение.

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Грейпфруты

Сезон – с января и до поздней весны.

Тоже очень положительно влияют на иммунитет, потому что содержат не только витамины А, В, С, D, РР, но и фосфор, магний, калий. А кремния – и вовсе 133% дневной нормы. А он помогает улучшить состояние кожи, подвижность суставов, крепость костей.

Но нужно не забывать об умеренности и осторожности при употреблении грейпфрута, особенно женщинам. Ведь он повышает уровень эстрогена в крови. А следствием может стать эмоциональность и раздражительность без причины.

Мандарины

Сейчас мандарины к нам импортируют не только зимой, но и летом. Однако многие любят их именно как новогодний фрукт. По крайней мере, два свойства мандаринов действительно очень полезны любителям праздников с обильной едой и выпивкой.

Так, мандарины препятствуют накоплению жира, а значит, помогают похудеть. Много майонезных салатиков? Ешьте мандарины в противовес! Они, кроме прочего, помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови. А еще мандарины помогают печени в расщеплении токсинов и не только. Поэтому любителям выпить тоже очень рекомендуются.

Помело

Сезон – ноябрь-февраль. Но этот фрукт также традиционно приобретают на новогодние праздники. Ведь помело тоже относится к цитрусовым. Что касается полезности, то в этом фрукте содержится более 230 мг/100 г калия, который положительно влияет на работу сердца, а также половина суточной нормы витамина С, который укрепляет иммунитет.

Помело обладает и мочегонными свойствами, помогает избавиться от отеков и повышенного давления. Этот фрукт выводит из организма токсины и шлаки и также способствует похудению. А еще – улучшению настроения и поднятию жизненного тонуса.

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