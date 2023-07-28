Как правильно заморозить чернику? Останется такой же сочной и сладкой

Опубликовано: 28.07.2023 14:34 , Обновлено: 10.07.2024

Черника – это вкусная и полезная ягода. Она богата витаминами и антиоксидантами, поэтому ее часто используют для приготовления десертов, варенья, компотов и смузи. Но как правильно заморозить чернику на зиму, чтобы она не потеряла своих полезных свойств и вкус?

Первое, что нужно сделать, это выбрать правильный фрукт. Правильная черника – это спелая, твердая и насыщенного цвета ягода. Избегайте слишком мягких, с бледно-зеленой кожурой или поврежденную.

После того, как вы отобрали лучшие экземпляры, тщательно промойте их в холодной воде, чтобы удалить грязь, насекомых и другие примеси. Обращайтесь с ягодами осторожно, чтобы не раздавить их.

Далее снова отбракуйте все поврежденные и гнилые экземпляры. Раньше вы могли не увидеть их из-за грязи. Теперь они все чистые и любой изъян будет виден без труда.

Положите чернику на стол, застеленный бумажным полотенцем. Перед заморозкой ее необходимо высушить. В противном случае на ягодах начнут образовываться кристаллы льда, а отдельные плоды слипнутся, образуя трудно отделяемые комочки.

Пришло время для заморозки. Это занятие, требующее терпения. Сначала положите чернику, ягодку к ягодке, на кухонное полотенце и поместите в морозильник. Можно просто их высыпать и распределить руками, чтобы отделить друг от друга.

Только когда черника замерзнет, вы можете бросить ягоды в один контейнер или пакет. В зависимости от их размера, это может занять несколько десятков минут или даже 2-3 часа. Вы также можете складывать их слоями, чтобы сэкономить место, накрыв бумажными полотенцами.

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