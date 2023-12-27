Эти 6 частых привычек водителей могут убить двигатель автомобиля. Как не допустить?

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Опубликовано: 27.12.2023 12:50 , Обновлено: 27.12.2023

У водителей есть привычки, которые могут быстро привести к серьезной поломке двигателя. Если вы делаете это, постарайтесь быстро изменить ситуацию, и ваш автомобиль и кошелек будут вам благодарны. Эксперты назвали 6 таких ошибок, которые могут привести к печальным последствиям.

Выключение двигателя после быстрой езды

Это одна из распространенных ошибок, которая особенно актуальна для двигателей с турбонаддувом. В таком агрегате нижняя часть не имеет водяной рубашки. В этом случае за отвод тепла отвечает масло. Поэтому не стоит глушить горячий двигатель. Особенно если вы только что ехали по трассе, посоветовали специалисты Motoryzacja.interia. Лучше дать двигателю остыть на холостом ходу в течение полминуты - двух минут. Это позволит всем компонентам остыть.

Резкая езда на холодном двигателе

Когда двигатель автомобиля холодный, коэффициент трения движущихся частей двигателя и коробки передач высок, отметили эксперты. Вязкость масла в таких условиях затрудняет эффективное смазывание. Обогащенная смесь смывает масляную пленку с цилиндров. Поэтому следует избегать использования полной мощности, пока двигатель не достигнет температуры около 80 градусов. Двигатели, используемые “на горячую”, зимой обычно имеют потертости на коронках поршней и становятся более шумными.

Частые поездки на короткие расстояния

Ежедневное использование автомобиля на короткие расстояния не способствует долгой работе двигателя. Непрогретое масло означает ухудшение смазки и ускоренный износ. Исследования, проведенные многими производителями, показывают, что один цикл запуска и прогрева двигателя соответствует износу, возникающему при 300-500 км езды по дорогам, обратили внимание в Motoryzacja.interia. Это свидетельствует об огромном износе двигателя в холодное время года.

Слишком низкие обороты двигателя

Многие водители стараются ездить экономично, что на практике сводится к езде на очень низких оборотах двигателя. При нормальных условиях движения это не является чем-то необычным, но при больших нагрузках (движение в гору, ускорение, высокие передачи и сильно нажатая педаль акселератора) низкие обороты вредят двигателю. Перегрузки возникают в кривошипно-поршневой системе. Поддон, коленчатый вал, двухмассовое колесо и поршни могут быть разрушены.

Доливка масла в прогретый двигатель

Если двигатель прогрет и вы доливаете масло при температуре окружающей среды - может произойти локальная усадка металлической головки. Если под капотом находится большой двигатель (например, V6 или V8), очень часто эта деталь может треснуть, рассказали механики. В этом случае двигатель начинает чрезмерно расходовать масло, а из выхлопной трубы идет белый дым. Поэтому перед тем, как долить масло, следует подождать около десятка минут. Иначе за ремонт придется платить.

Слишком низкое давление масла

Нелишним будет регулярно проверять уровень масла и при необходимости доливать его. Стоит иметь в виду, что в автомобиле может внезапно упасть давление масла (например, на повороте). Если обороты высоки и ситуация длится более двух секунд, существует очень серьезный риск остановки двигателя. Еще один риск - перегрев (масло отводит значительное количество тепла).

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