Что будет, если тормозить со сцеплением и заправлять авто «до самого верха»? Вот какие ошибки водителей приводят к поломкам чаще всего

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Опубликовано: 07.06.2024 16:35 , Обновлено: 07.06.2024

Порой незначительные на первый взгляд вещи могут оказать огромное влияние на состояние автомобиля. Многие водители даже не догадываются, насколько их привычки могут пагубно сказываться на сохранности механизмов. Чтобы избежать ненужных и дорогостоящих визитов к механику, стоит знать, как те или иные действия влияют на работу техники. Вот топ вредных привычек водителей, которые приводят к поломкам авто.

Езда на слишком низких оборотах двигателя

Движение на слишком низкой скорости может привести к повреждению картера и коленчатого вала. Поршни также подвергаются большим нагрузкам. При движении на слишком низких оборотах замена двухмассового маховика может оказаться дорогостоящей. Кроме того, нагар образуется при работе двигателя на слишком низких оборотах.

Злоупотребление сцеплением

Нажимать педаль сцепления и удерживать ее при торможении бессмысленно. Торможение двигателем (когда вы убираете ногу с педали акселератора и автомобиль замедляется) не расходует топливо, в отличие от движения на нейтральной передаче без включенной передачи. Вы также сэкономите на запчастях, поскольку тормозные колодки и диски изнашиваются меньше. Торможение двигателем также повышает безопасность, поскольку автомобиль на передаче гораздо более устойчив, чем на нейтральной передаче, и у вас больше контроля в ситуациях, когда вам нужно немедленно реагировать.

Вождение «в резерве»

Некоторые автовладельцы могут проехать десятки километров с запасом, прежде чем заправить бензобак. Между тем, слишком мало топлива в баке повреждает многие компоненты автомобиля. Начнем с самого танка. Это основная часть автомобиля, где скапливается вода. Откуда это? Пространство резервуара заполнено воздухом, который из-за перепадов температуры конденсируется и образует влагу. Жестяные стены нагреваются и остывают даже зимой. Это идеальные условия для появления влаги внутри резервуара.

Вода в топливе может эффективно остановить автомобиль, особенно зимой. Если в топливной системе много воды, даже при умеренных температурах могут образовываться ледяные пробки, перекрывающие подачу топлива.

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Заправка «до самого верха»

Однако заправка бака «доверху» также вредна для автомобиля. Стоит знать, что после запуска двигателя топливо, забранное насосом, перекачивается не только в цилиндры. Туда попадает лишь небольшая доза, а лишнее топливо направляется обратно в бак. Попутно он охлаждает и смазывает узлы системы впрыска.

Если бак заполнен до верха крышки, создается высокий вакуум, который может повредить топливную систему. Кроме того, слишком большое количество топлива может привести к повреждению компонентов системы вентиляции бака, что позволяет парам топлива попасть в двигатель. Угольный фильтр, функция которого заключается в поглощении паров топлива, также может быть поврежден. Чтобы избежать этих опасностей, правильно заправляться до первого «отскока» пистолета заправки.

Поворот руля до упора

Большую часть времени при парковке автомобиля приходится поворачивать руль до упора, что приводит к слышимому стуку или ощутимому рывку. Повторное выполнение этого действия приводит к более быстрому износу компонентов трансмиссии и возникновению люфта.

Вождение с рукой на рычаге и ногой на сцеплении

Водители часто держат руку на рычаге переключения передач. Даже небольшое, но постоянное давление вызывает износ механизма переключения передач коробки передач. Некоторые водители привыкли также во время движения держать ногу на педали сцепления, потому что так удобнее. Как и в случае с коробкой передач, это незаметное давление может привести к дорогостоящему выходу из строя.

Торможение непосредственно перед поворотом

Непосредственно перед поворотом желательно не тормозить, нужно раньше терять скорость и медленно въезжать в поворот. Почему? При торможении машина наклоняется вперед, что может вызвать проблемы с подвеской. Также не следует тормозить на повороте. Использование тормозов в этой ситуации может привести к повреждению компонентов тормоза.

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Игнорирование желто-красных индикаторов на панели приборов

В случае ABS, ESP и подушек безопасности горящие индикаторы указывают на то, что эти системы работают неправильно или не работают тогда, когда должны. Однако они необходимы в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (ведь они для этого и нужны). Узнайте, что означают все лампочки на приборной панели — что означают контрольные лампы на приборной панели автомобиля .

Буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач

Автомобили с автоматической коробкой передач, как правило, не буксируются. Вообще неплохо бы было почитать руководство владельцу такого автомобиля, чтобы знать какие действия разрешены в отношении такого авто. Это может привести к повреждению коробки передач и масляного резервуара, который быстро вытечет и заклинит коробку передач. Также возможно, что засорится масляный насос автоматической коробки передач, так как он работает только при работающем двигателе. Кроме того, существует риск перегрева трансмиссии, что, к сожалению, может вывести ее из строя.

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