Почему зимой не стоит менять масло в автомобиле? Специалисты предупредили о неприятных последствиях

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Опубликовано: 16.01.2024 09:21 , Обновлено: 15.01.2024

Зимой в автомобиле происходит много неблагоприятных процессов, связанных с низкими температурами. Поэтому этот сезон - не лучшее время для замены моторного масла. Почему лучше отложить эту процедуру до наступления тепла? Вот что говорят автомеханики.

Преждевременный износ деталей

Во-первых, при низких температурах вязкость масла существенно возрастает. Густое масло плохо циркулирует по системе смазки двигателя, не обеспечивая должного уровня смазки трущихся деталей. А это чревато их преждевременным износом.

Кроме того, в холодном масле содержатся продукты неполного сгорания топлива, которые также негативно влияют на свойства смазочного материала. Смешение нового и старого масла

Во-вторых, при сливе отработанного масла зимой из системы удаляется не весь объем рабочей жидкости. Часть масла остается в масляных каналах и полостях двигателя, так как при низкой температуре вязкость масла очень высока, и оно плохо стекает.

После заливки нового масла происходит смешивание старого и нового смазочного материала, что негативно влияет на эксплуатационные свойства. Кроме того, остатки отработанного масла загрязняют свежую смазку.

Недостаточная смазка

В-третьих, при низкой температуре окружающего воздуха масляный фильтр плохо пропускает масло. Это может привести к недостаточной смазке деталей двигателя.

Также зимой высок риск неполного удаления воздуха из системы смазки при замене масла, что чревато проблемами.

Кроме того, на морозе трудно поддерживать двигатель прогретым для обеспечения нормальной циркуляции масла. А проведение замены на холодном двигателе крайне нежелательно.

Что делать, если масло срочно нужно поменять зимой?

Лучше всего, конечно же, обратиться к специалистам в автосервис. Они должны дать автомобилю прогреться в теплом боксе и только потом провести замену жидкостей.

Но если такой возможности нет и вы решили справиться с проблемой самостоятельно, тогда стоит знать несколько важных правил:

не меняйте масло при температуре ниже 25-30 градусов;

оставьте автомобиль на 10-12 часов в теплом сухом гараже;

выберите качественное зимнее масло.

Только после этого можно полностью заменить масло обычным способом.

А еще механике не советуют выезжать на длительные расстояния сразу после замены масла.

Вывод

Подытоживая все вышесказанное, эксперты рекомендуют проводить замену масла в теплое время года. Тогда новое масло быстро заполнит все каналы, будет хорошо очищаться и не загустеет при работе двигателя. А значит, обеспечит надежную смазку и защиту от износа всех трущихся деталей. Зимняя эксплуатация автомобиля и так сопряжена с рядом сложностей. Поэтому не стоит усугублять ситуацию неправильно проведенной заменой масла. Так что отложите эту процедуру до наступления теплых дней, и ваш двигатель будет благодарен вам за заботу и внимание!

Но если вдруг вам необходимо поменять масло, обратитесь к профессионалам или не забудьте соблюдать вышеперечисленные правила.

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