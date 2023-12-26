Этот простой способ поможет водителям самим убрать "чек двигателя". О нем знают далеко не все

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Опубликовано: 26.12.2023 12:59 , Обновлено: 26.12.2023

Наверняка никому из водителей не нравится видеть желтые значки на приборной панели авто. Особенно лампочку с изображением двигателя — Check engine — которая может быть предвестником проблем. Причина ее загорания может быть как банальной, так и признаком серьезной поломки. Тем не менее, есть простой способ самостоятельно устранить ошибку.

Иногда эта раздражающая желтая лампочка Check Engine загорается, даже если серьезной неисправности двигателя не произошло. То есть, она может появится при незначительных нарушениях. Первое, что нужно сделать, - устранить неисправность. После этого лампочка должна погаснуть. И если она не загорается снова, значит, проблема была разовой, уже прошла и нет причин для беспокойства.

Как самостоятельно избавиться от лампочки Check Engine?

Убрать значок самим можно, но это часто не означает, что неисправность устранена. Иногда, если неисправность носит разовый характер и связана, например, с датчиком, избавление от лампочки избавляет от проблемы. Однако часто после первого сброса индикатор загорается снова. В этом случае необходимо посетить мастерскую и провести диагностику, а затем устранить неисправность.

Если вы уверены, что проблема с двигателем решена или причина крайне банальна, то вы можете самостоятельно отключить лампочку Check Engine. На некоторых автомобилях для этого не обязательно посещать механика. Достаточно получить доступ к аккумулятору.

Снимите минусовую клемму с аккумулятора. Ее нужно отсоединить примерно на 30 минут. По истечении этого времени система сбросит код неисправности. После этого лампочка неисправности двигателя погаснет.

Этот метод можно использовать для устранения неисправности в более старых автомобилях. А вот в новых автомобилях, насыщенных электроникой, отсоединения аккумулятора лучше избегать, посоветовали эксперты Interia. В таких случаях лучше просто обратиться к механику, который с помощью компьютера диагностирует неисправность и, возможно, устранит ее.

Как узнать причину загорания индикатора Check Engine?

Чтобы иметь возможность подключиться к системе в автомобиле, которая отвечает за выявление ошибок в работе отдельных компонентов, необходимо иметь устройство с входом, который подходит к разъему OBD2. Это разъем, который позволяет подключать внешнее диагностическое оборудование к компьютеру автомобиля. Также необходимо иметь подходящее приложение для телефона, например Piston, SDProg, Smart Control Free или Torque OBD.

С помощью устройства и программного обеспечения вы сможете подключиться к автомобилю. С помощью вышеупомянутых приложений можно выяснить причину загорания лампочки Check Engine (проверив отображаемый код в Google). Кроме того, так можно удалить и сообщение об ошибке.

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