Такой способ сэкономить топливо приведет к еще большим тратам. Как не убить двигатель?

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Опубликовано: 02.05.2024 12:18 , Обновлено: 02.05.2024

Каждый водитель, безусловно, хочет, чтобы его автомобиль расходовал как можно меньше топлива. К сожалению, некоторые усилия сопряжены с риском, и те, кто борется за каждую каплю бензина или дизеля, напрашиваются на неприятности. Сэкономленные на топливе деньги им придется потратить на услуги механика.

Как сделать так, чтобы ваш автомобиль сжигал меньше топлива? Один из способов - как можно быстрее включить самую высокую передачу и плавно нажимать на газ. Но если вы будете ехать на этой передаче слишком медленно, то быстро столкнетесь с неисправностью двигателя, устранение которой обойдется гораздо дороже, чем экономия на топливе.

Чем опасны низкие обороты?

Водители не осознают, что езда на очень низких оборотах быстро сокращает срок службы двухмассового колеса, которое предназначено для гашения вибраций. До недавнего времени это решение применялось только в дизельных двигателях, но сегодня оно все чаще используется в бензиновых моторах. Особенно в малолитражных, мощных и с наддувом.

Именно на низких оборотах двигателя двухмассовый маховик выполняет основную работу. Именно тогда возникают вибрации, которые он должен гасить. Поэтому при езде на низких оборотах этот компонент может подлежать замене каждые 30-40 000 км.

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Нагрузка на двигатель

Низкие обороты создают большую нагрузку на чувствительные компоненты двигателя, такие как вкладыши шатунные, коленчатый вал или поршни. Повреждение этих компонентов может означать гибель двигателя. При таком наборе неисправностей замена двигателя обойдется дешевле, чем его ремонт.

Движение на низкой скорости может нанести двигателю больший вред, чем движение на высокой скорости. Такой стиль езды приводит к боковой перегрузке поршней и создает нагрузку на цепь ГРМ, которая со временем может растянуться. Замена цепи ГРМ обычно сложна и дорогостояща.

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Низкие обороты и наддув

Часто при движении на низких оборотах водители давят на газ до пола, чтобы использовать всю мощность двигателя. В малолитражных агрегатах с непосредственным впрыском и турбонаддувом может возникнуть “горячая точка”. Это относится к двигателям, в которых наконечники инжекторов расположены внутри камеры сгорания.

Впрыскиваемое топливо не успевает испариться и смешаться с воздухом в камере сгорания. Поэтому в определенный момент образуется так называемая горячая точка. Смесь становится слишком богатой, и впрыснутое топливо сгорает не полностью. Это, в свою очередь, приводит к образованию нагара, который засоряет форсунки и ограничивает распыление топлива в камере. Накопленные углеродные отложения могут привести к тому, что впрыскиваемое топливо воспламеняется в неподходящий момент.

В этом случае происходит очень интенсивное сгорание, которое может привести к повреждению двигателя. Силы, действующие на поршни и шатуны, могут привести к их повреждению или даже разрыву. Повышенное давление в камерах сгорания может привести к повреждению колец.

К списку возможных повреждений также можно добавить повреждение поддона, коленчатого вала или турбокомпрессора.

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