Тянет к кислым огурцам, капусте или лимону? Вот какой важный сигнал может передавать организм

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Опубликовано: 15.05.2024 12:46 , Обновлено: 15.05.2024

Вы когда-нибудь задумывались, почему иногда вам вдруг хочется лимона, квашеной капусты или другого кислого продукта? Оказывается, тяга к таким продуктам может иметь самые разные причины - от недостатка питательных веществ до гормональных изменений и стресса. Каких ингредиентов вам может не хватать?

Что может означать тяга к кислому?

Тяга к соленым огурцам или кислым фруктам может быть простым желанием, но иногда это сигнал организма. Желание съесть что-то кислое может быть вызвано различными факторами, в том числе дисбалансом кишечника. В основном это связано с нарушениями пищеварения и неправильным кислотным балансом, но также может быть вызвано употреблением большого количества жирной пищи.

Сильный стресс также может быть причиной тяги к кислому. Иногда организм таким образом сигнализирует о дефиците.

Стресс и гормональные изменения

Гормональные изменения, в том числе происходящие во время менструального цикла, могут влиять на развитие тяги к кислой пище.

Еще одна потенциальная причина - стресс и тревога. Когда мы испытываем стресс, организм вырабатывает кортизол - гормон, который повышает аппетит и может вызывать тягу к определенным продуктам, в том числе кислым.

Дефицит витаминов

Одной из причин тяги к кислому является также дефицит питательных веществ. Организму может потребоваться дополнительная порция витамина С, чтобы компенсировать его недостаток. Слишком низкий уровень этого витамина может быть следствием неправильного питания, а также нарушения всасывания. Кроме того, у некоторых людей потребность в витамине С выше. Это относится к людям, подверженным хроническому стрессу, диабетикам и курильщикам.

Если вы испытываете тягу к кислому, стоит обратить внимание на продукты, содержащие витамин С. Таким образом, мы обеспечим себя этим ингредиентом, который, помимо прочего, важен для поддержания нормальной работы иммунной системы. Он также важен для заживления ран и регулирования уровня глюкозы в крови.

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Как минимизировать тягу к кислому?

Если возникла тяга к кислому, ее можно снять, выпив теплой воды соком половины лимона или включив в рацион цитрусовые или арбуз.

Кислые продукты, такие как цитрусовые, богаты витамином С, который положительно влияет на работу нашего мозга и настроение. Некоторые продукты, такие как апельсины, лимоны, мандарины или грейпфруты, могут удовлетворить нашу тягу к кислому и одновременно обеспечить ценными питательными веществами.

Если вы испытываете тягу к кислым продуктам, помните, что не стоит есть кислые продукты на голодный желудок. Это может негативно повлиять на желудок и вызвать несварение.

Вы можете включить квашеную капусту, маринованные огурцы или капусту кимчи в основной прием пищи или выпить апельсиновый сок после еды.

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