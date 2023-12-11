Эти овощи помогут белорусам пережить декабрь без авитаминоза. Почему стоит отказаться от помидоров?

Опубликовано: 11.12.2023 09:37 , Обновлено: 11.12.2023

Покупать зимой пресные и безвкусные помидоры, клубнику или малину - это то же самое, что радоваться зиме без снега. Вроде бы все формальности соблюдены, но удовольствие совсем не то. Тем не менее, организмы белорусов в декабре требуют витаминов. Но выход есть! Собрали для вас 5 овощей и фруктов, которые сделают вас бодрыми и здоровыми.

Почему белорусам стоит отказаться или сократить потребление томатов?

Во-первых, свежих помидоров отечественного производства до весны белорусам не хватит. Это следует из заявления замначальника управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяны Гуменюк.

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А это значит, что цены на томаты могут побить “золотой” рекорд прошлого года. При этом те, кто решатся всё-таки их купить, не получат ничего критически нового из таких овощей. Ведь те же витамины и минералы можно будет получить за куда меньшую (часто даже на порядок!) цену.

Ну а о вкусовых качествах зимних томатов мы вам ничего рассказывать не будем. Большинство белорусов не понаслышке знают тот самый “неуловимый” вкус и аромат. Притом что на прилавках белорусских магазинов полно альтернатив, даже заграничных, которые снабдят организмы белорусов не менее ценными и полезными веществами по более низкой цене. Так что же стоит есть?

Свекла

Зимой нам часто не хватает питательных веществ, дефицит которых можно восполнить, употребляя в пищу красную свеклу. Узнайте семь причин, почему стоит есть красную свеклу не только по праздникам. Впрочем, и на новогодний стол ее можно подать не только в виде ингредиента селёдки под шубой.

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Апельсины

Зимой в магазинах начинает появляться все больше цитрусовых. И одними из самых популярных и полезных являются апельсины, которые не только обладают ярким вкусом, но и богаты витаминами и минералами. В основном в апельсинах можно обнаружить витамин С, фолиевую кислоту, магний, фосфор, кальций, железо и цинк. Однако употребление апельсинов или употребление свежевыжатого апельсинового сока окажет положительное влияние не только на работу отдельных органов, но и на кожу.

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Мандарины

Мандарины (как и апельсины) ассоциируются прежде всего с новогодними праздниками. Они не только вкусны, но и, прежде всего, очень полезны.

Согласно исследованиям, проведенным в Японии, они помогают снизить риск развития рака, диабета 2 типа и атеросклероза. Однако это не единственные преимущества употребления мандаринов каждый день. О том, как они влияют на мозг, можно прочитать по ссылке ниже: Они снижают риск развития рака и омолаживают мозг.

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Мандарины также могут помочь, если вы хотите похудеть, что в предновогодний период сделать не так-то просто.

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Брюссельская капуста

Брюссельская капуста – овощ из семейства капустных, который также стоит есть в декабре из-за мощной дозы витамина С. Стоит как можно чаще включать ее в блюда, особенно приготовленные для детей.

Также брюссельская капуста содержит много витаминов и минералов, включая витамин К, витамин А, фолиевую кислоту, калий, кальций и железо. Она также является отличным источником клетчатки.

В этом овоще можно найти и антиоксиданты, такие как флавоноиды и каротиноиды, которые помогают защищать организм от свободных радикалов и предотвращают повреждение клеток. А благодаря высокому содержанию витамина C, брюссельская капуста помогает укрепить иммунную систему и защищает организм от инфекций и болезней.

При этом благодаря высокому содержанию клетчатки, брюссельская капуста способствует нормализации пищеварительного процесса и предотвращает запоры.

Однако, как и любой продукт, брюссельская капуста может иметь некоторые негативные эффекты:

Вздутие и газы: Употребление большого количества брюссельской капусты может вызвать вздутие живота и газы из-за высокого содержания клетчатки.

Воздействие на щитовидную железу: Брюссельская капуста содержит вещества, которые могут воздействовать на щитовидную железу. Поэтому людям с проблемами щитовидной железы рекомендуется умеренное употребление этой капусты.

Аллергические реакции: У некоторых людей может быть аллергия на брюссельскую капусту, что может вызывать различные симптомы, такие как зуд, сыпь или отек.

Новость Телеграф

Квашеная капуста

Квашеная капуста — высокопитательная, богатая пробиотиками и очень полезная закуска. Молочнокислые бактерии, которые в ней находятся, благотворно влияют на флору кишечника и иммунную систему человека. Однако, как и любой другой продукт, ее употребление необходимо контролировать.

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Ранее Телеграф писал, что овощи, как правило, должны быть неотъемлемым элементом здорового, сбалансированного питания белорусов. Однако некоторым людям стоит относится к ним с осторожностью. Кому придется отказаться от помидоров и почему?

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