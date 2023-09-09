Тянет перед сном на сладости? Медик рассказал, о чем сигнализирует организм

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 09.09.2023 09:50 , Обновлено: 09.09.2023

Ужинаете и через мгновение ищете в шкафу плитку шоколада? На самом деле, тяга к сладкому перед сном важный сигнал организма, но причин этому может быть несколько. Клинический диетолог, доктор Михал Вжосек назвал основные.

Тяга к сладкому после ужина может быть сигналом о том, что необходимо изменить состав этого приема пищи. А именно, что ваши ужины не очень-то и полезны, организм поэтому быстро просит добавки, сообщило издание Medonet.

Разница между полезным и вредным ужином?

Надо понимать, что организм привык получать энергию из трех основных макронутриентов: белков, жиров и углеводов, а также в меньшей степени еще и из пищевых волокон (хотя здесь дело обстоит сложнее). Все дело в том, что эти ингредиенты являются не только источником калорий, но и выполняют другие функции – зачастую на этапе прохождения еды по пищеварительному тракту и ее переваривания.

В Беларуси многие сладости перестали считать шоколадом. Почему и что искать на этикетке?

Поэтому полезной едой считается такая, которая является источником белка, жира, клетчатки, а также так называемых сложных углеводов. Только еда, содержащая источники всех этих ингредиентов, оптимально продлит время прохождения еды через пищеварительный тракт и стимулирует выработку гормонов, ответственных за чувство сытости.

Пример ингредиентов полезного ужина может выглядеть так: источник сложных углеводов (например, крупы, макароны или картофель ), белков (например, мясо, рыба, яйца или бобовые), жиров (например, немного оливок), растительное масло или авокадо и клетчатка (большая порция овощей!).

Можно ли называть белый шоколад шоколадом? Узнали, из чего его делают на самом деле

Сложные углеводы (то есть основная энергия для организма) обеспечивают равномерное усвоение глюкозы, клетчатка замедляет этот процесс, жир замедляет перемещение всей еды по пищеварительному тракту, а белок стимулирует организм вырабатывать гормоны сытости. Механизм работает отлично, после ужина чувствуешь себя сытым и не хочется чего-то сладенького в дополнение.

«Не возникает желания» — Работник «Коммунарки» рассказал, почему не ест там шоколад

А нездоровая еда? Ну, допустим, на ужин у вас есть сосиски с кетчупом и горчицей. Тщетно искать здесь источник сложных углеводов или клетчатки – а это значит, что вся машина под названием «пищеварение и всасывание» начинает расстраиваться. Недостаток сложных углеводов означает, что организм не получает глюкозу, которая является основным источником энергии. А это, в свою очередь, является сигналом для организма, что нужно срочно запросить такую глюкозу. Где найти быстроусвояемую глюкозу? Да – в сладостях, поэтому их тогда и хочется.

Поэтому, если после ужина вам быстро захотелось сладкого, обязательно проверьте, содержит ли ваш основной прием пищи все перечисленные выше ингредиенты, а если нет, постарайтесь правильно его дополнить.

Проблемы с усвоением глюкозы? Не только

Но бывает так, что вы стараетесь полноценно поужинать, следите за употреблением овощей и сложных углеводов, но все равно не можете справиться с потребностью в сладком перед сном?

В этой ситуации стоит обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы. Тяга к сладкому может быть сигналом того, что организм не работает должным образом, в частности, что у вас есть проблемы с правильным регулированием глюкозы, присутствующей в организме после еды.

К заболеваниям, вызывающим неконтролируемую тягу к сладкому, относятся: инсулинорезистентность, реактивная гипогликемия, диабет и предиабет, поэтому в такой ситуации стоит провести соответствующие тесты (т.е. уровень глюкозы и инсулина, тест на толерантность к глюкозе).

Постоянная тяга к сладкому также может быть сигналом о том, что вашему организму не хватает питательных веществ, а именно: железа, магния или витаминов группы В. Дефицит этих ингредиентов приводит к ощущению усталости и проблемам с преобразованием макронутриентов в энергию – организм снова будет стремиться обеспечить себя быстро доступной энергией, а именно ее можно найти в сладостях.

В таком случае дополните свой рацион цельнозерновыми зерновыми продуктами (крупы, цельнозерновой хлеб, коричневый рис, цельнозерновые макароны), орехами и семечками, какао и бобовыми.

[info_b]Также тяга к сладкому по вечерам может быть привычкой с детства. И не более. Помните, что желание сладкого после ужина не обязательно должно быть чем-то плохим – и если вы не представляете жизни без десерта, включайте его в свой рацион – например, в качестве дополнительного сладкого блюда (полдника) днём.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в конце августа 2021 года российские экспортеры кондитерских изделий добились разрешения ввозить в Беларусь конфеты с сорбитовым сиропом без необходимости предупреждения о слабительном эффекте.

Новость Телеграф