Эти 8 продуктов предотвращают воспалительные процессы в организме. Что включить в рацион?

Опубликовано: 31.05.2024 15:08 , Обновлено: 10.07.2024

Наличие воспалительных процессов в организме может нанести долгосрочный ущерб здоровью и перерасти в хронические заболевания. Бороться с воспалением можно не только посредством приёма медикаментов, но с помощью правильного питания. Употребляя в пищу эти 8 продуктов регулярно, вы существенно снизите риск появления воспалений и поможете организму побороть уже существующие.

Какими бы разнообразными ни были симптомы воспалений, столь же многочисленны и сопровождающие их заболевания. Одни, например, такие как кожный дерматит либо глазной конъюнктивит, находятся на виду, а другие проявляются через определенные симптомы, например, астму, ревматизм или воспалительные заболевания кишечника. Аутоиммунные заболевания также тесно связаны с воспалительными реакциями. Ряд продуктов, однако, может помочь предотвратить воспаления в организме.

Как диета влияет на воспаления?

Употребление некоторых продуктов только потворствует укоренению воспалений в организме и угнетает иммунную систему. Поэтому сахар, пшеницу, мясо и продукты с высокой степенью переработки нужно потреблять только в умеренных количествах или даже отказаться от них вообще. Ряд продуктов - напротив, активизирует сопротивляемость организма воспалительным процессам. Среди них овощи, фрукты и некоторые травы и специи.

Какие 8 продуктов борются с воспалениями в организме?

1. Зеленые листовые овощи

Будь то шпинат, мангольд или какие-то виды капусты - всё это очень помогает организму. Зелёные овощи, содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые эффективно помогают бороться с воспалениями.

2. Ягоды

Ягоды – настоящие суперпродукты. Чем интенсивнее окрашен фрукт, тем больше вероятность, что он защитит от воспаления. Черника особенно защищает от патогенных воспалений благодаря своим антиоксидантам.

3. Апельсины и лимоны

Цитрусовые — настоящие витаминные бомбы, укрепляющие иммунитет. Они защищают не только от простуды, но и от воспалительных заболеваний.

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4. Бобовые

Фасоль, чечевица и горох содержат клетчатку, которая может снизить уровень воспаления.

5. Оливковое масло

Лучше всего использовать масло холодного отжима, которое подходит не только для салатов. Им можно поливать готовые блюда. Вы можете употреблять его каждый день, потому что оливковое масло не только содержит антиоксиданты, но также может замедлять работу ферментов, которые ответственны за воспаление.

6. Йогурт и квашеная капуста

Пробиотические продукты, такие как йогурт или квашеная капуста, гарантируют, что кишечная флора останется сильной и здоровой. Многие люди до сих пор недооценивают, насколько важен здоровый кишечник для общего состояния здоровья.

7. Скумбрия и лосось

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, снижают уровень воспаления и могут успокоить скрытое воспаление, которое является лишь предвестником более серьезных заболеваний. Рекомендуется две-три порции рыбы в неделю.

8. Миндаль и орехи

Миндаль содержит много витамина Е и фолиевой кислоты, а бразильские орехи — единственный надежный растительный источник селена. Вот почему людям, соблюдающим веганскую диету, следует есть их чаще. Он также содержит много антиоксидантов. Грецкие орехи содержат идеальное сочетание жирных кислот омега-3 и омега-6 и защищают кровеносные сосуды от воспалений.

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