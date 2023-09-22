Не кладете лимон с солью у кровати? Зря. Узнали, когда это поможет

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Опубликовано: 22.09.2023 10:04 , Обновлено: 22.09.2023

Лимоны уже давно применяют не только в кулинарии, но и для приготовления натуральных и домашних чистящих средств. Но мало кто знает, что эти овощи можно нарезать, посолить и положить возле кровати. Такой метод, оказывается, может положительно повлиять на наше здоровье.

Каждый человек время от времени сталкивается со стрессовыми ситуациями. Постоянная спешка, масса дел, которые необходимо выполнить, или проблемы повседневной жизни могут негативно сказаться на нашем сне. А ведь сон, как известно, очень важен не только для нормальной жизнедеятельности, но и для здоровья

В таких случаях и стоит прибегнуть к домашнему средству с лимоном в главной роли. Достаточно разрезать фрукт на дольки или четвертинки и положить их на простую тарелку. Чтобы усилить эффект, хорошо бы дополнительно посыпать его солью. Вот и все. Поставьте тарелку с цитрусовым фруктом на прикроватную тумбочку и ложитесь спать.

Фото: pysznosci.pl

Но как лимон может помочь при бессоннице? Оказывается, от цитрусовых исходит аромат, который успокаивает и умиротворяет. Таким образом, легче заснуть и, следовательно, хорошо выспаться.

Согласитесь, после крепкого сна вы встанете отдохнувшим, будете готовы к решению даже самых сложных задач дня, у вас не будет недостатка в энергии и энтузиазме для действий.

Кроме того, лимон обладает освежающим и очень приятным ароматом, поэтому засыпать с ним — сплошное удовольствие.

А еще запах лимона помогает дышать при простуде. А поскольку в последнее время мы все чаще сталкиваемся с подобными заболеваниями, стоит опробовать домашний метод.

Кстати, осенью и зимой у кровати можно положить и лук.

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