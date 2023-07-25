Суперспособность? – Учёные объяснили, почему вы просыпаетесь за минуту до будильника

Опубликовано: 25.07.2023 07:41 , Обновлено: 25.07.2023

Есть люди, которые всегда просыпаются буквально за несколько минут до того, как прозвенит будильник. Некоторых это раздражает, потому что, по их мнению, это крадёт драгоценные моменты сна, особо сладкого по утрам, другие, наоборот, считают это своей «суперспособностью». Однако, ничего сверхъестественного в этом, как оказалось, нет, а вот научное обоснование такой особенности человеческого организма – есть.

Как утверждают медики, занимающиеся вопросами, связанными с нарушением сна, человеческое тело может «чувствовать время», даже находясь в глубоком сне. Всё благодаря наличию в мозге человека особой зоны. Она расположена в передней области гипоталамуса и называется супрахиазматическим ядром.

[info_b]Супрахиазматическое ядро является основным генератором циркадных ритмов у человека (и других млекопитающих). Именно оно отвечает за выработку мелатонина в эпифизе и синхронизирует работу так называемых «биологических часов» человека. Ряд исследований показали, что активность нейронов супрахиазматического ядра в течение суток изменяется и подстраивается под внешние световые сигналы.[/info_b]

Супрахиазматическое ядро, как утверждают учёные, контролирует многие процессы в организме человека, например, артериальное давление, температуру тела, а также отвечает за «чувство времени» благодаря выработке особого белка, который регулирует цикл сна и бодрствования. Если человек придерживается определённого режима дня, его мозг привыкает к тому, что тот ложится спать и просыпается в одно и то же время, и подстраивается под этот режим: уровень белков в организме будет повышаться и падать в течение дня, достигая пика вечером, а минимума – глубокой ночью.

Эксперты портала о здоровом образе жизни Well+Good, однако, отметили, что далеко не всегда причиной раннего подъёма человека является то, что его тело «работает, как часы». Иногда это может, наоборот, свидетельствовать о сбоях в работе организма. Эксперты назвали шесть наиболее распространённых причин, почему вы просыпаетесь до звонка будильника.

1. Достаточное количество сна

Как говорилось выше, наиболее вероятной причиной является совпадение естественного циркадного ритма организма с временем пробуждения. Это самый лучший сценарий, когда вы просто выспались и чувствуете себя достаточно отдохнувшим.

Если такой сценарий повторяется изо дня в день и вас раздражает то, что вы встаёте раньше будильника, доктор медицинских наук Вишеш К. Капур (Vishesh K. Kapur), который занимается исследованиями проблем со сном у людей, рекомендует просто скорректировать свой распорядок дня - ложиться спать чуть позже или взять за привычку начинать свой день чуть раньше обычного.

2. Поздний сон на выходных

А вот факторы, которые сбивают циркадный ритм организма, например, синдром смены часовых поясов (джетлаг) или поздний сон по выходным (равнозначный нарушению биоритмов), также могут способствовать тому, что вы будете просыпаться раньше, чем прозвенит будильник. В таком случае ваши «внутренние часы» просто сбиты с толку, поэтому и будят вас рано «по привычке» даже тогда, когда вам это не нужно.

3. Нарушения сна, такие как апноэ сна или бессонница

Раннее пробуждение также может быть следствием расстройства сна. Одной из возможных причин является бессонница, которая, по словам клинического психолога Джейда Ву (Jade Wu), является одной из самых сложных форм, с трудом поддающейся лечению.

А вот в случае с подозрением на апноэ сна специалисты рекомендуют обязательно обратиться за помощью к врачу. Речь может идти о синдроме обструктивного апноэ сна, когда из-за нарушения дыхания спящий человек перестает дышать на короткие периоды.

Прямой угрозы жизни человека этот синдром не несёт, но из-за повторяющихся микропробуждений головного мозга в течение ночи человек попросту не отдыхает во сне, как следует, а это напрямую влияет на обмен веществ в организме. Как следствие, у человека может развиться сердечно-сосудистая патология (инфаркт миокарда), сахарный диабет, ожирение и другие заболевания.

4. Депрессия, тревога или стресс

Такие расстройства настроения, как депрессия, тревога или стресс также могут быть причиной раннего пробуждения. Причём провоцировать его могут как сами расстройства, так и лекарства от них.

Как пояснил доктор Капур, некоторые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, которые часто назначают врачи в качестве антидепрессантов, могут негативно повлиять на стадию быстрого сна - последнюю стадию сна, которая у большинства людей наступает ближе к утру. Как результат – ранее пробуждение.

В свою очередь доктор Ву отметил, что, когда человек испытывает стресс, его симпатическая нервная система активирует реакцию организма на борьбу или бегство. Таким образом организм остаётся в активной фазе, готовый ответить на внезапную угрозу. Это состояние прямо противоположно расслабленному, успокаивающему состоянию, способствующему здоровому сну. Если человек постоянно работаете в таком стрессовом режиме днём, оно может переноситься и на ночное время, что затрудняет засыпание и плохо влияет на продолжительность сна.

5. Употребление алкоголя

По словам доктора Капура, употребление алкоголя может также приводить к нарушению сна и провоцировать раннее пробуждение. Часто алкоголь может вызывать чувство беспокойства. от которого человек просыпается, и посреди ночи, а не ближе к утру. По словам специалиста, это зависит от того, как организм усваивает алкоголь.

6. Факторы окружающей среды

Факторы окружающей среды, такие как свет, звук, температура и даже удобная поверхность для сна, по словам доктора Капура, могут также влиять на время пробуждения человека.

Если вы не уверены в том, что именно из этих факторов является «камнем преткновения» в вашем случае, доктор рекомендует завести журнал сна и по очереди пробовать изменять по одному из факторов (надеть маску для глаз, повесить затемненные шторы, использовать беруши, сменить постельное бельё на новое из натуральных тканей и т.д.). Фиксируя в дневнике, как именно изменение конкретного параметра повлияло на ваш сон, в итоге можно будет вычислить, что именно не даёт вам видеть сладкие сны по утрам.

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