Почему белорусы часто просыпаются в "час дьявола"? Медики отвергли потусторонние причины

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Опубликовано: 29.12.2023 10:03 , Обновлено: 29.12.2023

Многие люди часто просыпаются в определённое время, которое принято называть "час дьявола". Оно приходится примерно на 3 часа ночи и ассоциируется с паранормальными явлениями. Дурная репутация этого периода обусловлена различными поверьями, которые еще больше укрепились благодаря фильмам ужасов. Однако на самом деле существует научное объяснение этому феномену, которое основано на исследованиях циклов сна. Хотя это также может говорить и о проблемах со здоровьем.

Пробуждение около 3 часов ночи у многих ассоциируется с дьяволом или “злыми силами”. Этот мотив иногда объясняют различными теориями, имеющими религиозную, нумерологическую, астрологическую или местную подоплеку. С годами экстрасенсорные ассоциации закрепились и в фильмах ужасов, в которых пробуждение в 3 часа ночи, а также через некоторое время после этого (например, в 3.07 или 3.33 утра) обычно означает присутствие призраков, демонов или других непонятных явлений. Но что говорит об этом наука?

Пробуждение в “дьявольский час” — научное объяснение

Пробуждение посреди ночи - не редкость. Большинство людей обычно просыпаются несколько раз за ночь, но не замечают этого, потому что почти сразу же засыпают снова. Такое пробуждение может длиться всего несколько секунд. Но как быть с тем, что некоторые просыпаются именно в 3 часа ночи? По мнению ученых и медиков, это явление зависит от циклов сна, пишет портал Medonet. Они длятся в среднем 90 минут каждый и повторяются в течение всей ночи. Около 3 часов довольно часто наступает фаза быстрого сна (REM-фаза), во время которой вероятность проснуться выше.

Продолжительность фаз сна варьируется в течение ночи. Более длинные циклы глубокого сна обычно происходят в начале ночи, а более длинные циклы REM-фазы — с наступлением утра. Фаза REM связана с более легким сном. При этом учащается сердцебиение, дыхание становится нерегулярным, глазные яблоки быстро двигаются, и нам могут сниться сны или кошмары.

Если кто-то просыпается в 3 часа ночи, то может ассоциировать это именно с различными суевериями о чертях или демонах, а также с фильмами ужасов. Именно в этот период легче вызвать такие ассоциации, чем проснувшись, скажем, в 4 часа утра. В результате мы можем даже не вспомнить, что просыпались в менее характерный час, даже если это случалось с нами неоднократно.

Что может стать причиной пробуждения в 3 часа ночи?

Пробуждение около 3 часов ночи может быть естественным явлением, связанным с фазой REM, если оно происходит время от времени. Если же вы часто просыпаетесь в это время, стоит задуматься о том, что этому способствуют определенные факторы:

Стресс. Повышенный уровень стресса - одна из распространенных причин ночных пробуждений, поскольку реакцией организма на стресс является стимуляция симпатической нервной системы, ускорение сердцебиения и повышение артериального давления.

Повышенный уровень стресса - одна из распространенных причин ночных пробуждений, поскольку реакцией организма на стресс является стимуляция симпатической нервной системы, ускорение сердцебиения и повышение артериального давления. Старение организма. С возрастом качество сна снижается, циклы сна меняются, а также могут нарушаться под воздействием некоторых лекарств. Когнитивно-поведенческая терапия или светотерапия могут помочь в борьбе с ухудшением качества сна.

С возрастом качество сна снижается, циклы сна меняются, а также могут нарушаться под воздействием некоторых лекарств. Когнитивно-поведенческая терапия или светотерапия могут помочь в борьбе с ухудшением качества сна. Бессонница. Еще одна потенциальная причина пробуждения в три часа - бессонница, которой страдают 10-20 процентов населения и до 40 процентов людей среди взрослых. О бессоннице может свидетельствовать регулярное пробуждение в течение ночи и трудности с засыпанием.

Еще одна потенциальная причина пробуждения в три часа - бессонница, которой страдают 10-20 процентов населения и до 40 процентов людей среди взрослых. О бессоннице может свидетельствовать регулярное пробуждение в течение ночи и трудности с засыпанием. Прием лекарств. Побочным эффектом приема некоторых лекарств могут быть нарушения сна и пробуждения среди ночи или утром. К лекарствам, которые могут вызывать такие симптомы, относятся антидепрессанты, кортикостероиды, бета-блокаторы, безрецептурные лекарства от простуды и диуретики.

Побочным эффектом приема некоторых лекарств могут быть нарушения сна и пробуждения среди ночи или утром. К лекарствам, которые могут вызывать такие симптомы, относятся антидепрессанты, кортикостероиды, бета-блокаторы, безрецептурные лекарства от простуды и диуретики. Вредные привычки. Проблемы со сном и потенциальное пробуждение в три часа ночи могут возникнуть, если мы не следим за гигиеной сна. Использование смартфона или компьютера незадолго до сна или дремота слишком поздно в течение дня не приносят пользы. Курение, слишком поздний и обильный прием пищи, а также низкая физическая активность в течение дня также пагубны.

Проблемы со сном и потенциальное пробуждение в три часа ночи могут возникнуть, если мы не следим за гигиеной сна. Использование смартфона или компьютера незадолго до сна или дремота слишком поздно в течение дня не приносят пользы. Курение, слишком поздний и обильный прием пищи, а также низкая физическая активность в течение дня также пагубны. Заболевания. Необходимо выяснить причины частых ночных пробуждений, поскольку они могут быть связаны с такими заболеваниями, как апноэ сна, невропатия, депрессия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, артрит, синдром беспокойных ног, увеличение простаты или менопауза.

Какие фрукты могут помочь заснуть?

Кстати, по словам ученых, есть фрукты, которые могут помочь нам решить проблему с бессонницей (если это не связано с заболеваниями).

Один из фруктов, которые следует есть за несколько часов до сна — это ананас. По словам тренера по сну Макса Кирстена, «было доказано, что употребление ананасов или свежего ананасового сока перед сном повышает уровень мелатонина в мозге на 266%».

Это подтвердило и одно из исследований, опубликованное в Journal of Pineal Research. Согласно нему, через два часа после употребления ананаса у мужчин наблюдалось «значительное» повышение концентрации мелатонина в сыворотке крови.

К слову, другие исследования выяснили, что аналогичное действие оказывают апельсины и бананы.

Этот фрукт эксперты посоветовали есть на ночь. Заменит снотворное?

Также специалисты говорят, что уснуть помогут темная листовая зелень, орехи, семена, цитрусовые, помидоры и цельные зерна. И еще один фрукт.

Ученые рассказали, какой фрукт надо есть за час для хорошего сна