Эта космическая поза избавит белорусов от храпа. Ее придумали ученые NASA

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Опубликовано: 29.06.2023 13:21 , Обновлено: 29.06.2023

Сон благотворно влияет на наш организм. Однако важно не только то, сколько и в каких условиях мы спим, но и то, как ложимся. В какой позе лучше всего спать? Точный ответ нам дали ученые из NASA. Разработанная ими позиция бьет рекорды популярности.

Сон позволяет нам успокоить дыхание и отдохнуть (при условии, что нам не снятся кошмары). У людей, которые спят 7-8 часов в сутки, лучше кровяное давление, красивее кожа и отдохнувшие глаза. Они также более расслаблены. Чтобы добиться такого эффекта, недостаточно просто лечь в постель и закрыть глаза. Необходимо обеспечить надлежащую гигиену сна и принять наиболее удобную позу.

В какой позе лучше всего спать?

Существует множество теорий о наилучшем положении для сна. Ученые уже много лет утверждают, что лучше всего спать на спине. Это положение снимает нагрузку с позвоночника и расслабляет тело для лучшего дыхания и кровообращения.

Однако сон на спине не подходит для людей, страдающих апноэ сна (проблемы с храпом). Альтернативой является сон на боку, но только на левом боку. Сон на правом боку, по мнению врачей, может вызвать изжогу.

Также вреден сон на животе, который создает нагрузку на шею и легкие.

А вот по мнению ученых NASA, лучшая поза для сна — Zero-G (нулевая гравитация, невесомость), пишет Genialne.

Что за поза Zero-G?

Поза Zero-G была разработана для помощи астронавтам. Идея заключалась в том, чтобы улучшить стабилизацию кровяного давления и таким образом сделать их более способными выдерживать быстрые изменения силы тяжести (отсюда и название).

Однако оказалось, что поза, разработанная NASA, может быть полезна для всех нас. В нее стоит ложиться, чтобы поспать или просто расслабиться перед телевизором или с книгой.

Поза Zero-G позволяет человеку лучше дышать, и, хотя он лежит на спине, риск возникновения храпа значительно снижается. В таком положении легче засыпать и обеспечивать глубокий, восстанавливающий сон. Более того, эта революционная поза улучшает кровообращение, помогает уменьшить отеки, облегчает боли в спине и благотворно влияет на обмен веществ.

Как спать в позе Zero-G?

Казалось бы, позиция Zero-G не имеет ничего, кроме преимуществ. К сожалению, у нее есть и один существенный недостаток. В ней нелегко лежать, если у вас нет специального кресла или дивана.

Как мы уже говорили, положение, разработанное НАСА, предполагает лежание на спине. Голова и колени должны находиться чуть выше сердца. Туловище и ноги, с другой стороны, должны быть согнуты под углом 120 градусов, с небольшим изгибом в бедрах.

Такое положение позволяет сердцу эффективнее перекачивать кровь, мышцам расслабиться, а позвоночнику - разгрузиться. Оптимальное положение тела обеспечивается специальными матрасами и креслами. К сожалению, они стоят гораздо дороже традиционных.

Ранее Телеграф писал, что неправильная поза во время сна приводит к нарушению дыхания и недостаточному снабжению легких кислородом. Со временем это может вызвать гораздо более серьезные проблемы, например, депрессию.

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