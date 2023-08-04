Можно ли дыню и арбуз есть одновременно? Вот кому это противопоказано

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Опубликовано: 04.08.2023 07:24 , Обновлено: 30.06.2024

Купить арбуз или дыню? Эта дилемма часто встаёт перед покупателями в конце лета, и многие отказываются делать выбор между этими главными сезонными фруктовыми десертами - берут и то, и другое. Но не все задумываются о том, можно ли их вообще сочетать. Оказывается, далеко не для всех это безопасно.

Арбуз и дыня – не совместимы?

Арбуз и дыню довольно часто можно встретить вместе в фруктовых салатах. Некоторые делают из этого вывод о хорошей сочетаемости этих фруктов. Однако, диетологи отмечают, что в салатах все фрукты присутствуют в небольшом количестве, поэтому судить об их совместимости по этому параметру однозначно нельзя.

Другое дело, если вы любитель частых «фруктовых перекусов» или готовы в жаркую погоду заменить парой-тройкой арбузных и дынных долек полноценный обед или ужин. Некоторые и вовсе устраивают себе арбузно-дынные разгрузочные дни (благодаря высокому содержанию клетчатки, дыня и арбуз обладают некоторым слабительным эффектом и отлично подходят для очищения кишечника). В этом случае, предупреждают специалисты, с сочетанием этих фруктов следует быть острожным.

В этом фруктовом дуэте однозначно «солирует» дыня. Если арбуз, который состоит по большей части из воды, сочетается практически со всеми продуктами, то с дыней всё иначе. Диетологи относят её к тем продуктам, которые лучше всего употреблять как самостоятельное блюдо.

Почему дыню и арбуз лучше есть отдельно?

Большое количество дынной мякоти активизирует перистальтику кишечника, вызывает чрезмерное газообразование. В сочетании с другими продуктами она провоцирует процессы брожения, именно поэтому многие диетологи рекомендуют есть её натощак и не больше, чем полкило в день. Тогда пищевые волокна пойдут ЖКТ на пользу и будут только стимулировать рост полезных бактерий в кишечнике.

Арбуз также может провоцировать брожение в желудке. В результате нарушается микрофлора кишечника, что может привести к таким неприятным последствиям, как ощущение тяжести, метеоризм, тошнота или диарея. Поэтому для тех, кто любит после еды «закусить» фруктами, врачи рекомендуют придерживаться следующих правил:

Дыню есть не меньше, чем через 2-3 часа после еды;

Арбуз - через 1,5 часа после еды.

В идеале диетологи рекомендуют выделять для этих фруктов отдельный прием пищи, например полдник.

Кому вообще противопоказаны арбуз и дыня?

Помимо индивидуальной непереносимости и пищевой аллергии, и арбузы, и дыни способны провоцировать у людей с некоторыми хроническими заболеваниями ряд неприятных симптомов. Диетологи не рекомендуют их есть (или употреблять редко и в малых количествах) людям со следующими заболеваниями:

сахарный диабет;

мочекаменная болезнь;

заболевания ЖКТ с диспепсическими явлениями (включая обострения язвы и гастрита).

Кроме того, и к арбузу, и к дыне с особой осторожностью следует отнестись беременным. Провоцируя повышенное газообразование, у женщин на поздних сроках беременности они способны вызвать не просто дискомфорт, но и болевые ощущения. Кроме того, арбуз сильно увеличивает нагрузку на почки, а дыня – является сильным аллергеном для малыша.

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Однако, следует помнить о том, что некоторые фрукты, даже в разгар летнего сезона, могут оказаться не только не полезными, но даже опасными. Так, в Европейском союзе в арбузах обнаружили большую концентрацию опасных пестицидов, которые способны приводить к серьёзным проблемам со зрением, а в сочетании с алкоголем - к почечной недостаточности.