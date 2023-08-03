Как сделать из невкусного арбуза деликатес? Нашли необычный рецепт

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Опубликовано: 03.08.2023 13:47 , Обновлено: 30.06.2024

Арбузы — один из самых популярных фруктов летнего сезона, но что делать, если попадаются невкусные ягоды? Не спешите выбрасывать их — мы нашли необычный рецепт, который превратит обычный арбуз в настоящий деликатес. Он, без преувеличения, никого не оставит равнодушным.

Этот рецепт с арбузами набирает популярность в Интернете. Одним из вариантов поделилась пользовательница TikTok. По ее словам, подойдут даже несочные и несладкие ягоды.

В чем оригинальность? Арбуз нужно… замариновать. Да-да, прямо почти как огурцы.

Как замариновать арбуз?

Кроме самого плода, вам понадобятся:

соль — 1 ст.л.;

сахар — 2 ст.л.;

уксус столовый 9% — 70 мл;

вода — 1,5 л.

Способ приготовления:

Нарежьте арбузы на куски (например, треугольные), уложите их в трехлитровую банку. Залейте кипятком на 15 минут, чтобы арбузы «хорошо пропарились». По истечении времени налейте воду в кастрюлю, добавьте туда сахар, соль и уксус. Перемешайте. Залейте рассол к арбузам и закатайте. Уберите банку в теплое место до полного остывания.

[link href=“https://www.tiktok.com/@bistro_vkusno_prosto_?refer=embed” title=“@bistro_vkusno_prosto_” target=“blank” rel=“noopener”] @bistro_vkusno_prosto [/link] МАРИНОВАННЫЕ АРБУЗЫ ? Ингредиенты: Арбуз 1 шт. Соль 1 ст.л. Сахар-песок 2 ст.л. Уксус столовый 9% 70 мл. Вода 1.5 л. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%8B?refer=embed” title=“маринованныеарбузы” target=“_blank” rel=“noopener”] #маринованныеарбузы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%8B?refer=embed” title=“соленныеарбузы” target=“_blank” rel=“noopener”] #соленныеарбузы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%8B?refer=embed” title=“квашенныеарбузы” target=“_blank” rel=“noopener”] #квашенныеарбузы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“ейск” target=“_blank” rel=“noopener”] #ейск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%8B?refer=embed” title=“ейскарбузы” target=“_blank” rel=“noopener”] #ейскарбузы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7261249277526821638?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - bistro _vkusno_prosto” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - bistro _vkusno_prosto [/link]

Автор видео утверждает, что «зимой это безумно вкусно».

То, что рецепт никого не оставит равнодушным, это не шутка. Ведь маринованные арбузы или очень любят, или ненавидят. В комментариях под видеорецептом часть пользователей написала, как «обожает» деликатес, а часть заявила, что не может это есть.

Если вы любите экспериментировать — самое время попробовать маринованные арбузы. К слову, у нас есть еще один рецепт такого блюда:

Новость Телеграф

Кстати, в Европейском союзе в арбузах обнаружили большую концентрацию опасных пестицидов. Съев эту ягоду есть риск сильно навредить своему здоровью. Что нужно знать об этом белорусам?

Эксперты обнаружили арбузы, которые могут лишить зрения. На что смотреть белорусам, чтобы не купить?