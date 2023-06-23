Эксперты назвали 5 лучших перекусов в жару. Какой из этих продуктов повышает потенцию?

Опубликовано: 23.06.2023 13:02 , Обновлено: 23.06.2023

Лето — время отпусков, пляжей и жары. В такую погоду особенно важно правильно питаться, чтобы не только утолить голод, но и оставаться здоровым и энергичным. Предлагаем вам пять самых полезных перекусов, которые помогут поддержать организм в тонусе в жаркие летние дни. Вам они точно понравятся.

5 место — манго

Манго являются одними из самых употребляемых фруктов в мире. Существует более 1000 сортов. Что их всех объединяет, так это высокий уровень бета-каротина, витамина С и витамина А в мякоти.

Поскольку это сочетание укрепляет иммунную систему, стоит откусить один или два манго при первых признаках простуды. Кроме того, витаминный коктейль, содержащийся в манго, способствует обновлению клеток и укреплению зрительного нерва.

4 место — ежевика

Ягоды ежевики особенно полезны для кожи. Содержащаяся в ней эллаговая кислота помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые являются одной из основных причин старения кожи. Содержащийся в ней витамин С защищает от повреждения клеток. Кроме того, ежевика содержит клетчатку и тем самым стимулирует пищеварение.

3 место — шоколад

Closeup of woman eating chocolate

Вопреки многим предубеждениям, шоколад не только вкусно, но и полезно. Он подавляет воспаление и является естественным средством для снижения артериального давления. Этот продукт также увеличивает выброс эндорфинов в организме, что приводит к естественному чувству счастья. А многочисленные исследования показали, что счастливые люди живут дольше, пишет немецкий Focus.

Но будьте осторожны: темный шоколад, как правило, полезнее, поскольку содержит больше высококачественных ингредиентов из-за более высокого содержания какао. И несмотря на все это, сладкий соблазн остается калорийной бомбой.

Немецкие исследования сердца говорят в двух словах: если вы съедите плитку шоколада в дополнение к своему обычному рациону, то через неделю вы наберете около полкилограмма.

2 место — абрикос

Абрикосы содержат витамины группы В и С, а также калий, кальций и фосфор. Это укрепляет ногти и волосы. Кроме того, они богаты бета-каротином и витамином Е и, таким образом, обеспечивают защиту соединительной ткани и упругость кожи.

Кроме того, абрикосы содержат всего 22 ккал на штуку и являются идеальной здоровой закуской в ​​перерывах между едой.

1 место — арбуз

Арбузы — это не только идеальное освежение летом. Они также чрезвычайно полезны, потому что их мякоть содержит цитруллин. Этот активный ингредиент вызывает расширение кровеносных сосудов и, следовательно, способствует эректильной функции у мужчин.

Таким образом, цитруллин имеет тот же эффект, что и виагра. Потенция повышается, а значит, увеличивается желание секса. А так как секс тоже полезен, арбузы — настоящий стимулятор здоровья.

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