Эксперты назвали 16 неожиданных причин головной боли. Как влияют машины, мясо и яркие узоры?

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Опубликовано: 10.11.2023 10:55 , Обновлено: 10.11.2023

Головная боль является одной из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются белорусы (да и все люди) в повседневной жизни. Однако, не всегда она вызвана очевидными причинами. Согласно многочисленным исследованиям, существует множество неожиданных факторов, которые могут привести к неприятному состоянию. Эксперты назвали 16 таких триггеров и дали советы, что делать в таких случаях (например, когда не помогают таблетки). Используя эти знания, вы сможете эффективнее бороться с головной болью и повысить свое качество жизни.

Работа и стресс

Стресс является одним из наиболее распространенных триггеров головной боли. Например, к этому приводят работа и финансовые проблемы. Откуда бы ни исходил ваш стресс, его снятие может значительно улучшить частоту головной боли, пишет медицинский портал Medicinenet.com.

В одном из исследований, проведенных среди людей с постоянными головными болями, установили, что стресс является наиболее сильным фактором, вызывающим головную боль, и провоцирует ее примерно в 75% случаев.

Согласно другому отчету, более четырех из пяти пациентов с головной болью, проходивших лечение в одной греческой больнице, назвали стресс в качестве триггера головной боли. В этом же отчете было обнаружено, что женщины гораздо чаще мужчин называют стресс триггером головной боли. Однако и для тех, и для других стресс является наиболее часто называемым триггером.

Погода

Изменения погоды могут вызывать симптомы головной боли у некоторых людей. Чтобы доказать это, ученые сравнили годичные дневники головной боли 100 жителей Германии с погодными картами. Они обнаружили, что на возникновение мигрени погода влияет примерно в 13% случаев, что, по их мнению, является заниженной оценкой.

При этом одни люди чаще страдали от мигрени при падении атмосферного давления, другие — при его повышении. Еще одно исследование показало, что пациенты с головной болью на Тайване чаще страдают от мигрени во время зимних холодных фронтов.

Сильные ароматы

Иногда сильные запахи провоцируют головную боль. В ходе опроса пациентов с мигренью более 90% указали на то, что запахи являются триггерами. Из них 9 из 10 человек назвали именно парфюмерию.

Обезвоживание

Обезвоживание - одна из наиболее часто встречающихся причин головной боли. И его можно легко провоцировать. Следите за тем, чтобы пить в основном воду, и пейте всегда, когда почувствуете жажду. Если вы часто подолгу обходитесь без воды, попробуйте делать перерыв каждые два часа, чтобы спросить себя, хотите ли вы пить.

Яркий свет и яркие узоры

Яркий свет и некоторые полосатые узоры могут провоцировать мигрень у некоторых людей. Хорошо известно, что свет приводит к различным видам головной боли. Исследования показывают, что люди, страдающие мигренью, испытывают дискомфорт при более тусклом освещении, чем другие.

Блики от узоров

Иногда в поле зрения возникают узоры, которые могут вызывать головную боль. Ученые изучали узоры с плотно сгруппированными линиями и обнаружили, что у некоторых людей они могут провоцировать мигрень. Другие исследования показали, что ношение слегка тонированных очков может облегчить этот дискомфорт, который может быть спровоцирован, например, просмотром строк текста.

Нехватка сна

Качественный сон имеет большое значение, особенно для людей, страдающих головными болями. В некоторых исследованиях кластерные головные боли были обнаружены у 80% людей с апноэ (остановкой дыхания) во сне.

Другие исследования показывают, что плохое качество сна влияет на людей с мигренью и другими более редкими видами головной боли. Головные боли также могут нарушать сон. Это может привести к порочному кругу.

Чрезмерное использование компьютера

Эта проблема встречается довольно часто. В ходе опроса 300 человек, регулярно страдающих головными болями, респонденты заявили, что в 50% случаев они склонны к головным болям от чрезмерного использования компьютера.

Не забывайте делать небольшие перерывы каждый час, когда вы работаете за компьютером. В это время можно размяться и дать глазам расслабиться, сфокусировав их на удаленном объекте на несколько минут.

Автомобильные выхлопы и загрязнение воздуха

В ряде исследований загрязнение воздуха в городах сравнивалось с данными больничных карт пациентов с головной болью. Эти исследования показали, что количество посещений больниц по поводу головной боли увеличивается по мере ухудшения загрязнения окружающей среды. Старайтесь избегать пребывания на улице в дни с плохим качеством воздуха.

Резинка для волос

Если вы носите конский хвост, то у вас есть все шансы столкнуться с головной болью, вызванной резинкой. Эти головные боли могут ощущаться только в области завязки или распространяться по всей голове и шее. Большинство людей отмечают облегчение боли через 30 минут после снятия завязки.

Напряженные тренировки

У некоторых людей физические упражнения могут вызывать головную боль. На самом деле, это считается относительно распространенным явлением. Однако физические упражнения могут также облегчать головные боли у многих людей, особенно мигрень и хронические головные боли типа напряжения.

Если вы испытываете головную боль, вызванную физическими упражнениями, обсудите с врачом возможные варианты лечения.

Сутулость

Ссутуленные плечи могут вызывать головную боль, равно как и горбатая посадка головы. Это может привести к головным болям напряженного типа.

Сыр?

Иногда в качестве провокатора головной боли упоминают сыр. Однако научные данные, подтверждающие это мнение, отсутствуют.

Красное вино

Это классический триггер мигрени, который имеет некоторые доказательства. Исследователям удалось спровоцировать приступ мигрени, напоив некоторых людей красным вином.

Другие вина тоже могут вызывать головную боль, но красное вино представляется более вероятным триггером.

Мясо

Употребление в пищу мяса, консервированного с использованием нитратов, может вызывать головную боль у некоторых людей. К ним относятся многие холодные закуски, мясные деликатесы и хот-доги.

[info_b]Кстати, как пишет медицинский портал, мясное ассорти часто содержит тирамин, который также увеличивает приток крови к мозгу, что может вызвать головные боли.[/info_b]

Вдыхание дыма

Сигаретный дым раздражает многих людей. У некоторых из нас этот он может вызывать головную боль. Люди, страдающие головной болью от сигаретного дыма, отмечают, что она возникает примерно пять раз в месяц

Слишком много кофеина

Хотя было доказано, что кофе уменьшает головную боль, избыток кофеина может привести к обратному эффекту. В одном из исследований люди, страдающие мигренью, наблюдались чуть более месяца. Некоторых из них попросили отказаться от употребления кофеина. Те, кто полностью воздерживался от кофеина, показали лучшие результаты лечения через 34 дня.

Что делать в таких случаях?

Во первых, составьте карту своих триггеров. Заведите календарь, в который заносите время суток, когда начинается головная боль, что вы ели в течение предыдущих 24 часов, как часто вы ели, как хорошо спали, уровень стресса и погоду. Это поможет вам определить наиболее часто встречающиеся триггеры. Это также может дать врачу полезную информацию при постановке диагноза.

Снимите стресс

По некоторым данным, стресс - это причина головной боли № 1. Поэтому все, что снимает стресс, может помочь. Некоторые люди снимают стресс, занимаясь любимым видом спорта, например гольфом или теннисом. Других успокаивает спокойная медитация и глубокое дыхание. Какой бы способ снятия стресса вы ни предпочли, попробуйте включить его в свою жизнь и посмотрите, уменьшится ли при этом головная боль.

Прогулка

Хотя у некоторых людей физические упражнения могут вызывать головную боль, многие считают наоборот. Регулярные физические упражнения могут облегчить многие виды головной боли. Если у вас возникают головные боли от физических упражнений, вам все равно необходимо поддерживать себя в хорошей физической форме. Поговорите со своим врачом, поскольку такие головные боли часто поддаются лечению.

Последовательное питание

Голодание часто называют провокатором головной боли. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо заранее все спланировать. Держите в машине и на рабочем месте несколько полезных перекусов на случай, если придется пропустить прием пищи. Орехи и греческий йогурт - два отличных варианта.

Массаж и физиотерапия

Многие головные боли возникают как другие боли в таких местах, как шея и плечи. Физиотерапевт или массажист могут помочь по-разному.

Физиотерапевты (ФТ) могут показать вам движения и позы, а также укрепляющие упражнения - все это поможет вам со временем победить боль в теле. Массажист может помочь снять спазм и боль в мышцах для кратковременного облегчения. Следует помнить, что некоторые виды массажа подходят не всем людям.

Варианты лекарств

При возникновении головной боли люди в первую очередь обращаются к безрецептурным обезболивающим препаратам, таким как аспирин, ибупрофен или парацетамол. Они эффективны при многих видах головной боли.

Однако людям с частыми или сильными головными болями следует воздержаться от их чрезмерного применения, так как чрезмерное употребление этих препаратов может вызвать проблемы со здоровьем. Если головные боли частые или сильные, врач может порекомендовать более безопасные препараты для длительного применения.

Когда следует обратиться к врачу?

Если головная боль внезапно стала более частой или сильной, запишитесь на прием к врачу. В этот момент особенно полезной может оказаться подготовленная карта головной боли. Врач обсудит вашу историю болезни и недавние головные боли. Чтобы получить максимальную пользу от визита, полезно взять с собой записи и вопросы.

Некоторые головные боли относятся к категории неотложных состояний. Если у вас внезапно возникла особенно сильная головная боль, сопровождается другими симптомами, такими как проблемы со зрением, затруднение речи, ригидность шеи, повышение температуры или судороги — вызывайте скорую помощь.

Как снизить давление без лекарств?

Ранее Телеграф писал, что, наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался таким прибором, как тонометр. Кто-то – из любопытства: мол, а какое у меня давление? Кто-то – из-за головной боли и других неприятных ощущений. Что уже говорить о тех, для кого понятия «артериальная гипертония», «артериальная гипертензия» – не пустой звук. А сколько тысяч человек хотели бы иметь возможность понижать высокое давление, не прибегая к таблеткам! Но есть ли такие способы и насколько они надежны? Узнали, что говорят специалисты.

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